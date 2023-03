Maria De Filippi torna ad Amici dopo la morte di Maurizio Costanzo: "Ricomincio come mi hanno insegnato"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

È passata una settimana dalla morte di Maurizio Costanzo e oggi, venerdì 3 marzo 2023, Maria De Filippi è tornata a lavorare negli studi Mediaset. Per la conduttrice, al termine di una settimana di dolore per la perdita del marito, il ritorno al lavoro per le registrazioni di “Amici”, con i presenti che hanno svelato come la donna si è mostrata in pubblico molto provata.

De Filippi torna al lavoro dopo la morte di Costanzo

Il ritorno al lavoro è avvenuto nel corso della giornata di venerdì 3 marzo in cui la De Filippi è stata impegnata nelle registrazioni di “Amici”. Nonostante la tanta esperienza, la conduttrice non è riuscita a nascondere le emozioni al termine di una settimana dura, con i presenti che hanno colto il dolore della 61enne.

Secondo quanto si apprende, all’uscita dagli studi Elios di via Tiburtina a Roma dove viene registrato il programma “Amici”, Maria De Filippi avrebbe sottolineato: “Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato“. La puntata registrata andrà in onda domenica pomeriggio su Canale 5.

Maria De Filippi e il figlio Gabriele alla camera ardente di Maurizio Costanzo

Il ritorno in tv di Maria De Filippi

Il weekend segnerà il ritorno dei programmi firmati da Maria De Filippi. Sabato 4 marzo, dopo l’interruzione della scorsa settimana in segno di rispetto per la scomparsa di Costanzo, torna in prima serata “C’è posta per te“, con la puntata che ospita Tiziano Ferro e Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson, volti della serie “Mare fuori”.

Domenica 5 marzo, poi, torna “Amici“, in vista del serale che dovrebbe partire il 18 marzo. Non solo fine settimana, perché poi da lunedì 6 marzo tocca a “Uomini e donne“, col ritorno alla piena routine lavorativa della conduttrice 61enne.

Dove è sepolto Maurizio Costanzo

Maria De Filippi torna sì al lavoro, ma di certo non potrà dimenticare la settimana di dolore vissuta. Dalla morte di Maurizio Costanzo di venerdì 24 febbraio ai funerali di lunedì 27, infatti, gli ultimi sette giorni hanno segnato la conduttrice.

Al termine delle esequie, trasmesse anche in tv, Maurizio Costanzo è stato trasferito al cimitero del Verano a Roma, situato nel quartiere Tiburtino, adiacente alla basilica di San Lorenzo.

Nel cimitero del Verano riposano i più grandi artisti dello spettacolo italiano come Alberto Sordi, Bud Spencer, Raimondo Vianello, Ennio Morricone, Nanni Loy, Ciccio Ingrassia, Vittorio Gassman e Rino Gaetano solo per citarne alcuni.