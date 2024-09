Maria Campai uccisa a Viadana, il presunto killer 17enne riconosciuto dalla sorella: "Era in farmacia"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il presunto killer 17enne di Maria Campai, la donna uccisa a Viadana, sarebbe stato riconosciuto dalla sorella della vittima, che ha raccontato di averlo incrociato “casualmente” mentre stava entrando in una farmacia.

Il racconto della sorella di Maria Campai

Alla Gazzetta di Mantova, Roxana Campai, sorella di Maria, la donna di 42 anni scomparsa per 6 giorni e poi trovata morta giovedì 26 settembre in una villetta abbandonata a Viadana, ha raccontato: “L’ho riconosciuto, era quel ragazzo con cui Maria è andata via quella sera, quando l’ho accompagnata a Viadana”.

Per l’omicidio di Maria Campai è stato fermato un 17enne, con cui la donna avrebbe avuto un incontro. Roxana, giovedì 26 settembre, era di nuovo a Viadana e ha spiegato di aver “casualmente” incontrato quel giovane con cui la sorella si sarebbe allontanata il 19 settembre: “Stava entrando in una farmacia. L’ho riconosciuto, era lui. Poi so che è andato in caserma”.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Viadana, nella provincia di Mantova, dove è stato trovato il corpo senza vita di Maria Campai.

L’arresto del presunto killer di Maria Campai

Per l’omicidio di Maria Campai è stato fermato dai carabinieri un ragazzo di 17 anni che vive a Viadana, dove è stato trovato il cadavere della donna.

Stando a quanto riportato dall’agenzia ANSA, il giovane avrebbe conosciuto la vittima online e l’avrebbe convinta ad incontrarlo nella sua abitazione, nel centro del paese in provincia di Mantova. I due avrebbero avuto un incontro intimo e poi il diciassettenne, per motivi che al momento non sono stati ancora resi noti, l’avrebbe uccisa.

Cosa si sa sull’omicidio di Maria Campai a Viadana

In base a una prima ricostruzione dell’omicidio di Maria Campai, riportata dall’agenzia ANSA, il ragazzo arrestato avrebbe colpito la donna alla testa con violenza, causandole ferite gravissime. Non è chiaro, al momento, se abbia anche tentato di soffocare la 42enne per ucciderla.

Dopo il femminicidio, il giovane avrebbe preso il cadavere e lo avrebbe portato, sembra a braccia, nel rudere di una villetta abbandonata.

Il cadavere di Maria Campai è stato ispezionato dal medico legale Antonello Cirnelli, a cui spetta anche il compito di verificare se le ferite letali causate alla donna possano essere riconducibili al ragazzo arrestato dai carabinieri.