Margherita Lega morta trascinata dalla teleferica davanti alla famiglia, indagato il manovratore dell'impianto

Ci sarebbe un indagato per la morte di Margherita Lega, la donna di 41 anni deceduta giovedì 4 luglio dopo essere stata trascinata nel vuoto da una teleferica per il trasporto bagagli a Calasca-Castiglione, nel Verbano-Cusio-Ossola. Si tratterebbe di un uomo di 71 anni, il manovratore dell’impianto.

La ricostruzione

Secondo quanto trapelato, pare che il manovratore non sapesse che una famiglia era intenta a caricare i bagagli sulla teleferica.

Il dramma sarebbe dunque da imputare al mancato coordinamento fra il personale, come riporta TGcom24.

La teleferica è posta in un una zona in altura, dalla quale non si riesce a vedere l’area di partenza. Giovedì si attendeva che la famiglia avesse concluso le operazioni di carico, ma nel frattempo ci sarebbe stato un cambio del personale ai comandi dell’impianto.

Quanto l’impianto è ripartito, i vestiti della donna sono rimasti impigliati. Questo avrebbe portato alla tragedia che ha provocato la morte di Margherita Lega. Non viene escluso che il numero degli indagati possa aumentare nei prossimi giorni.

Teleferica sotto sequestro

L’impianto è stato messo sotto sequestro dai carabinieri. La responsabile dell’indagine è la Procura di Verbania. Il fascicolo è affidato al pm Nicola Mezzina. Gli investigatori hanno disposto accertamenti e acquisito documenti depositati in Comune.

Chi era Margherita Lega

La vittima è un’insegnante di 41 anni originaria della provincia di Piacenza. Mercoledì Margherita Lega insieme al marito e ai due figli era partita verso Verbania per una vacanza in montagna.

Margherita e il marito, viene raccontato dal Corriere della sera, amavano scoprire sempre posti nuovi. Da alcuni mesi avevano acquistato e ristrutturato una casa nella periferia di Fiavé.

Prima di trasferirsi a Fievé, la famiglia aveva vissuto un paio d’anni a Pranzo, piccola frazione di Tenno (Trento).

Margherita Lega viene descritta come una persona gioviale, disponibile e sempre allegra. A Fievé e a Pranzo si era fatta benvolere da tutti. La donna, che fra le altre cose curava un orto urbano, nutriva tre grandi passioni: natura, attivismo e impegno politico.