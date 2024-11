Margaret Spada morta dopo la rinoplastica, il fidanzato Salvo Sferrazzo inchioda i medici: "Mi hanno cacciato"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Salvo Sferrazzo, il fidanzato di Margaret Spada, la ragazza morta dopo un intervento di rinoplastica, ha lanciato un’accusa ai medici Marco Antonio e Marco Procopio, facendo riferimento anche all’esistenza di un video.

Il racconto del fidanzato di Margaret Spada sul video

“Quei medici mi hanno cacciato dalla stanza dove Margaret si stava sentendo male”.

È questa l’accusa lanciata da Salvatore Sferrazzo ai chirurghi estetici Marco Antonio e Marco Procopio, riportata dal Corriere della Sera, che ha ricostruito quanto accaduto il 4 novembre scorso, nei concitati momenti del malore della fidanzata Margaret Spada dopo la somministrazione dell’anestetico.

Dalla sala d’attesa dello studio di viale Cesare Pavese, Sferrazzo avrebbe capito che qualcosa non stava andando come previsto e si sarebbe precipitato nella stanza usata per gli interventi di filling e rinoplastica. “Ho tirato fuori il telefonino e ho ripreso tutto“, le sue parole.

Non si esclude, si legge sul Corriere della Sera, che per questo motivo il ragazzo abbia anche litigato con i medici, impegnati a rianimare la fidanzata e a contattare il 112 per far portare subito la ragazza in ospedale con un’ambulanza.

Le immagini sono state acquisite dalla Procura, al pari della testimonianza di Salvo Sferrazzo, contenuta nella denuncia presentata dai familiari.

Lo studio medico a Roma dove la 22enne Margaret Spada, morta nei giorni scorsi nella Capitale, si era sottoposta a un intervento di rinoplastica.

Le parole della mamma di Margaret Spada

A proposito di quella microscopica imperfezione del naso che ha spinto la 22enne Margaret Spada a decidere di sottoporsi all’intervento di rinoplastica nello studio dell’Eur a Roma, la mamma, Loredana Spada, ha detto: “Questo suo piccolo difetto non la faceva stare bene. Era vanitosa mia figlia, è vero, ma non meritava di finire così”.

La mamma di Margaret Spada ha poi aggiunto: “Era una ragazza dolcissima, non si arrabbiava mai. Era solare, stravagante nel suo stile unico. L’abbiamo cresciuta come una principessa”.

Procopio padre e figlio indagati per omicidio colposo

I due chirurghi Procopio, il padre Marco e il figlio Marco Antonio, sono indagati per omicidio colposo in seguito alla morte di Margaret Spada dopo un intervento di rinoplastica.