Marco Travaglio tende la mano a Giorgia Meloni: "Mi sta simpatica". Ma poi attacca sul paragone con Berlusconi

Recentemente intervistato da Il Corriere della Sera, Marco Travaglio si esprime sulla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il direttore de Il Fatto Quotidiano definisce la Premier “una tipa sveglia”, ma prigioniera dei poteri forti: “mi sta simpatica“, ha affermato. Non manca però una mitigata critica nei confronti della Presidente. Ecco cosa ha detto il giornalista durante l’intervista.

Marco Travaglio su Giorgia Meloni: “sveglia” ma prigioniera dei poteri forti

Una critica rispettosa: questo è quanto si evince dalla recente intervista che Marco Travaglio ha rilasciato a Il Corriere della Sera.

Il Direttore de Il Fatto Quotidiano, tra le colonne del suo giornale, ha recentemente definito Giorgia Meloni come “una tipa sveglia”.

Giorgia Meloni durante un evento ufficiale

Nonostante le scelte politiche della Premier siano distanti dal pensiero di Travaglio, il giornalista nota come, nonostante la Presidente provenga da una formazione lontana dalle logiche di potere, una volta ottenuta la carica si sia dovuta impegnare nei confronti di Europa e America.

“Si è un po’ parata le spalle”, afferma Travaglio sul rapporto che Meloni intrattiene coi cosiddetti “poteri forti”, ex Governo Draghi incluso.

Il paragone con Giuseppe Conte

In effetti, come nota Marco Travaglio, nel momento in cui Giorgia Meloni tenta di non assecondare l’establishment, la Presidente subisce pesanti critiche. Lo ha dimostrato, ad esempio, il suo voto contro la Ursula von der Leyen.

Il giornalista ha anche paragonato la Premier in carica all’ex Presidente Antonio Conte. Entrambi sono arrivati al Governo senza poteri forti alle spalle, ed entrambi sono definiti come degli outsider.

“Anche lei come Conte è vista come intrusa delle élite più putride” nota Travaglio.

“Persona perbene, ma ha deluso le aspettative”

La posizione di Marco Travaglio nei confronti di Giorgia Meloni rimane critica, sebbene espressa con rispetto.

Lo dimostra la sua affermazione secondo cui la Premier “è una persona perbene che sta facendo male”. Nonostante le differenze profonde tra la visione politica di Travaglio e quella di Meloni, il giornalista riconosce alcuni meriti della Presidente.

Ad esempio, quando Meloni ha confermato il carcere duro per i boss mafiosi, Travaglio ricorda di aver titolato: ‘Buona la prima‘. Tuttavia, il direttore de Il Fatto Quotidiano non ha risparmiato critiche, evidenziando come la Premier, secondo lui, non abbia mantenuto le promesse politiche.

La stoccata arriva sul paragone tra Meloni e Berlusconi, accennato dalla stessa Premier. “A mio avviso ha fatto una cavolata a paragonarsi a Silvio Berlusconi”, afferma Travaglio senza mezzi termini.