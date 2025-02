Marco Travaglio sull'Ucraina attacca l'Ue che "preferisce la guerra" e dà il Nobel per la pace a Trump

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dopo le telefonate tra Donald Trump e Vladimir Putin e l’incontro bilaterale tra Russia e Usa in Arabia Saudita, al centro dell’attenzione internazionale in questi giorni c’è la guerra tra Russia e Ucraina e i possibili colloqui per far finire il conflitto. Ospite di Otto e Mezzo su La7, Marco Travaglio ha attaccato l’Europa, perché “preferisce la guerra”, e detto che Trump “meriterebbe il Nobel” se riuscirà a fare la pace.

Travaglio su Trump e la pace in Ucraina

Intervenendo nella puntata di martedì 18 febbraio di Otto e mezzo su La7, Marco Travaglio ha parlato della guerra tra Ucraina e Russia e delle recenti mosse del presidente americano Donald Trump.

Parlando del titolo del Fatto Quotidiano “L’Europa preferisce la guerra”, Lilli Gruber ha stuzzicato il direttore del quotidiano affermando che sull’Ucraina la pensa come Salvini, che ha detto che Trump merita il Nobel per la pace.

Fonte foto: ANSA

“Se l’hanno dato a Obama“, ha risposto Travaglio. “Se Trump veramente riuscisse a far finire la guerra in Ucraina sarebbe un po’ meno ridicolo” il Nobel per la pace dato all’ex presidente americano.

Travaglio: “Europa parla soltanto di guerra”

Marco Travaglio è poi andato all’attacco dell’Europa: “Ho visto per tre anni l’Unione europea parlare un linguaggio di guerra, soltanto di guerra” e di armi, “fino alla vittoria finale contro la Russia”.

Secondo il direttore del Fatto Quotidiano però in Europa non si sarebbero ancora resi conto che “la guerra l’abbiamo persa, assieme all’Ucraina”.

Ora si è mosso Donald Trump, che “sta seguendo un’agenda diversa da quella di Biden, perché ha un concetto dell’interesse dell’America che è opposto” a quello del suo predecessore.

Secondo Travaglio il nuovo presidente degli Stati Uniti “sta facendo precipitosamente quello che l’Europa avrebbe dovuto fare tre anni fa, o anche prima, e non ha fatto”.

Cioè cedere alle richieste di Putin quando la Russia ha invaso l’Ucraina.

“La guerra l’abbiamo persa”

“Ora l’Europa piagnucola di essere tagliata fuori dai colloqui di pace“, ha detto Travaglio. “Ma se parla soltanto di riarmo”, ha aggiunto, “cosa ci va a fare a un tavolo di pace?”.

Considerati i tanti aiuti militari inviati a Kiev l’Ue è di fatto parte in causa, i Paesi Ue hanno complessivamente speso di più degli Stati Uniti per sostenere l’Ucraina.

Secondo Travaglio quindi i governanti europei “devono rassegnarsi” che la guerra l’hanno persa, e quello che sta succedendo è la conseguenza.

“Gli americani come fanno di solito scappano” ha aggiunto poi Travaglio, “lasciando chi hanno illuso a piangere i morti, a raccogliere i cocci e a pagare il conto”.