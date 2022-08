Marco Senise, pignorato il compenso dell'Isola dei famosi: "Oltre 100mila euro di debiti"

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Marco Senise è finito in guai finanziari. La sua partecipazione all’Isola dei famosi gli avrebbe dovuto fruttare circa 11mila euro, ma di quel compenso non ha visto neanche un centesimo. Secondo le indiscrezioni gli è infatti stato interamente pignorato a causa di un ingente debito che ha sulle spalle. L’esperienza da naufrago per l’ex volto di Forum ha così avuto un risvolto amaro.

La compravendita immobiliare di Senise non saldata

Il noto ex conduttore, stando a quanto riportato dal ‘Messaggero’, ha un contenzioso con una società di costruzione che ha sede a Roma.

Secondo la ricostruzione del quotidiano Senise ha acquistato nel 2008 una casa nella Capitale, senza però saldare il conto. Quel suo debito iniziale è passato poi nelle mani di un’altra società costruttrice, che gli ha notificato conseguentemente due decreti ingiuntivi, il primo nel 2013 e il secondo nel 2015, per un totale di 74mila euro.

Fonte foto: IPA Marco Senise nel 2014 al terzo anniversario della sala slot Billions

I provvedimenti, come evidenziato dal ‘Messaggero’, sono entrambi diventati definitivi perché non sono stati opposti. Ad oggi il debito non è ancora stato appianato.

A quanto ammonta il debito di Marco Senise

Adesso la società costruttrice con cui l’ex volto di Forum ha il contenzioso pretende il pagamento dell’ingente debito con gli interessi maturati nel corso degli anni e il rimborso delle spese legali. Così la cifra ha superato i 100mila euro.

Come reso noto dal quotidiano romano, la somma complessiva per cui è stata fatta istanza di pignoramento presso terzi da parte dell’avvocato difensore della società “ammonta a 112mila euro”.

Il compenso dell’Isola dei famosi pignorato

A causa del debito di Marco Senise, la società che produce l’Isola dei famosi è stata obbligata a congelare l’intero compenso. L’importo è pari a 11,338 euro, ma non è sicuramente sufficiente per l’estinzione.

Come spiegato dalla produzione stessa del programma targato Mediaset, “la predetta somma è sottoposta a vincolo e sarà custodita nel rispetto dei termini di legge sino ai provvedimenti di assegnazione da parte del Giudice competente”.

L’ex conduttore, che ha raggiunto la popolarità grazie al tribunale di Forum, secondo le indiscrezioni aveva preso parte al reality anche con la speranza di riuscire a rilanciare la sua carriera professionale. Dopo un mese di permanenza sull’isola in Honduras era stato eliminato al televoto.