Marco Rotelli morto in Kenya, malore fatale per il pilastro della cooperazione internazionale: aveva 49 anni

È morto Marco Rotelli, a lungo impegnato nell’attività umanitaria e nella cooperazione allo sviluppo in Africa e Asia. Ex Segretario Generale dell’organizzazione Intersos, Rotelli è scomparso all’età di 49 anni dopo essere stato colpito da un malore mentre si trovava in Kenya. “Il suo contributo è stato inestimabile”, ha ricordato l’associazione di cui era stato anche presidente.

Il decesso è avvenuto nella notte di giovedì 7 novembre, mentre il 49enne si trovava a letto.

Il corpo senza vita, secondo quanto riportato dal sito dell’Eco Vicentino, sarebbe stato trovato da un amico arrivato da Schio, comune veneto in provincia di Vicenza di cui lo stesso Rotelli era originario.

Fonte foto: Facebook Marco Rotelli in Africa

Profondo cordoglio è stato manifestato a mamma Graziella, a papà Alessandro, al figlio Matteo e al fratello Enrico.

Vicinanza anche alla moglie Anna, anch’essa cooperante, che ha appreso la notizia mentre rientrava dal Medio Oriente.

Il ricordo di Intersos

“È con profondo dolore e con il cuore pesante che condividiamo la notizia della scomparsa improvvisa di Marco Rotelli”, ha fatto sapere attraverso una nota Intersos.

“Marco – prosegue il messaggio d’addio – iniziò il suo percorso con Intersos all’inizio degli anni 2000 in Afghanistan. Nel corso del tempo, ha lavorato con dedizione in diverse missioni e, nel 2011, è diventato Segretario Generale, guidando il consolidamento e la costante crescita dell’organizzazione in tempi difficili. In seguito, dal 2016 al 2022, ha assunto il ruolo di Presidente, continuando ad assicurare costante guida, supporto, ispirazione e analisi al consiglio direttivo e al management”.

“Condividiamo queste note sapendo che sono solo un breve e insufficiente riassunto del lungo cammino che abbiamo percorso insieme e delle molte tappe che lo hanno caratterizzato. Per Intersos, Marco è stato un pilastro. Il suo impegno per il lavoro umanitario e la sua convizione nel portare avanti la nostra missione e i nostri valori hanno contribuito a rendere Intersos l’organizzazione che è oggi. La sua visione, la sua passione e la sua integrità hanno lasciato un segno indelebile nella nostra organizzazione e in ognuno di noi che ha avuto il privilegio di lavorare al suo fianco”, conclude la nota.

Cosa è Intersos

Intersos è un’organizzazione umanitaria italiana fondata nel 1992, specializzata nel fornire assistenza alle popolazioni colpite da guerre, disastri naturali e crisi umanitarie.

Attiva in numerosi paesi del mondo, si occupa di fornire supporto medico, distribuire beni di prima necessità e garantire l’accesso a istruzione e protezione per le persone più vulnerabili, inclusi bambini, donne e rifugiati.

L’organizzazione interviene direttamente sul campo con team di operatori specializzati, spesso in situazioni di emergenza complessa e in aree difficilmente accessibili.