Marco Marsilio vince le elezioni Regionali in Abruzzo e resta presidente, battuto Luciano D'Amico: i risultati

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Elezioni Regionali 2024 in Abruzzo: i risultati

Candidato Partito % Seggi Marco Marsilio Centrodestra 53,50% 17 Luciano D’Amico Centrosinistra 46,50% 12 sezioni 1.634/1.634

CLICCA QUI PER I RISULTATI PARTITO PER PARTITO

Queste le parole di Marco Marsilio, rieletto presidente della Regione Abruzzo: “Mai negli ultimi 30 anni un presidente era stato riconfermato: è stata scritta una pagina di storia e abbattuto un altro muro. Abbiamo chiesto altri 5 anni per continuare a crescere per completare un’opera di rilancio, ricostruzione e valorizzazione che stiamo mettendo in campo”.