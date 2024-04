Marco Liorni parla dell'Oro alla Patria a L'Eredità e su Instagram si dice "antifascista": altro caso in Rai

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Altro caso in Rai, con aspre polemiche su Marco Liorni e le parole sull’Oro alla Patria a L’Eredità. Il conduttore, dopo essere stato criticato sui social per le sue parole, ha tenuto a precisare la sua natura “antifascista” e ha spiegato l’episodio andato in onda nelle scorse ore su Rai1.

Il caso dell’Oro alla Patria a L’Eredità

A suscitare nuove polemiche in Rai sono state le parole di Marco Liorni nel corso dell’ultima puntata de L’Eredità. Una domanda sull’Oro alla Patria, infatti, è stata interpretata in maniera errata.

“I coniugi italiani consegnano alla patria le fedi nuziali, in cambio di anelli senza valore” era il quesito che aveva come risposta il 1935, data in maniera corretta dalla concorrente in gara. Ma la spiegazione di Liorni ha lasciato basiti gli utenti sui social.

Spiegando come effettivamente il 1935 fu l’anno in cui si tenne la Giornata della fede, il conduttore ha detto: “Pensate, tantissime famiglie hanno compiuto questo gesto veramente patriottico, quello di donare la fede matrimoniale alla Patria con una ricevuta e un anello senza nessun valore”.

Bufera sui social contro Liorni

E sui social, come detto, in tanti si sono detti amareggiati per il commento di Liorni che, nelle sue parole, sembrava inneggiare al fascismo.

“Dopo questa Liorni si candida alla presidenza Rai” il commento di un utente, altri commentano lo scivolone come “imbarazzante”.

Un altro ha fatto notare: “Che lo chiedesse alla mia povera nonna se è stata contenta di essere obbigata a dare tutto l’oro a quei ladri che si riempivano le tasche”.

Liorni si difende e si proclama antifascista

La bufera si è abbattuta su Liorni, ma il conduttore poche ore dopo essere stato travolto dalle critiche ha spiegato il senso delle sue parole in un video Instagram.

“Era una domanda che mi dava delle emozioni perché tante volte in famiglia se n’è parlato, mio padre era nato in quei giorni e mi riferiva delle cose raccontate da mia nonna”, ha esordito Liorni sottolineando di sapere come quelle “sono state giornate di grande sofferenza”.

Sottolineando il festo sofferto, ma anche di patriottismo, Liorni ha quindi spiegato: “A chi può aver pensato che stavo elogiando il fascismo e ai picchiatori del web volevo dire che io sono un antifascista, non potrei mai fare un elogio del fascismo”.

L’appello di Liorni

“Mi spiace per chi ha interpretato in modo diverso, vi dovevo questo chiarimento” ha aggiunto Liorni nel video social.

Poi il conduttore ha chiuso con un personale appello: “Dobbiamo darci una calmata tutti e confrontarci su questioni più costruttive e in un modo più civile”.