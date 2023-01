Marco di Rovereto, incidente frontale tra un tir e un'auto sulla statale: 37enne morto a pochi metri da casa

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

È morto sul colpo Alessandro Dacroce, autista che nel tardo pomeriggio di ieri, 11 gennaio, si è scontrato frontalmente con la sua automobile contro un tir sulla strada statale 12 tra Marco di Rovereto e Serravalle. Inutili i soccorsi.

Il terribile incidente

L’impatto si è verificato poco dopo le 17:40 di ieri, mercoledì 11 gennaio, sulla strada statale 12 del Brennero, poco a sud rispetto a Marco di Rovereto, piccola frazione del comune di Rovereto, in provincia di Trento.

La Citroen bianca sulla quale viaggiava Alessandro Dacroce, 37enne informatico che rientrava da lavoro da Rivoli Veronese, ha improvvisamente invaso la corsia opposta all’altezza della ditta Fir, viaggiando con direzione Ala.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il punto della statale 12 nel quale si è verificato l’incidente mortale

In arrivo c’era un tir, e quando l’autista del grosso mezzo ha realizzato l’imminente impatto ha cercato di evitare la vettura di Alessandro, senza però riuscirci.

Un frontale mortale

Non sono ancora chiare le dinamiche che hanno portato al violento scontro, e saranno poi i rilievi dei carabinieri a stabilire se Alessandro sia stato vittima di un malore o di una distrazione.

In seguito all’incidente sono giunti sul posto i vigili del fuoco permanenti di Trento e i volontari di Rovereto, i carabinieri e i sanitari con l’elicottero e due ambulanze. E proprio l’intervento dell’elicottero di Trentino Emergenza, partito da Mattarello, ha fatto capire che la situazione era disperata.

Quando i sanitari hanno raggiunto Alessandro, dopo che i vigili del fuoco hanno dovuto usare le pinze idrauliche per liberarlo dai rottami della Citroen, che si era accartocciata sotto la motrice del camion, hanno capito che per l’uomo originario di Rovereto non c’era più nulla da fare.

Traffico chiuso sulla statale

Alessandro Dacroce, 37enne grande appassionato di running, è morto sul colpo nel frontale avvenuto a poche centinaia di metri dalla nuova casa, nella quale da poco tempo si era trasferito con la compagna e un bimbo piccolo.

Dopo l’incidente, la strada statale 12 è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, in entrambe le direzioni di marcia, con i pompieri impegnati nella gestione della viabilità assieme al personale delle forze dell’ordine, mentre sul luogo del sinistro erano in corso i rilievi.

Nello scontro è rimasto leggermente ferito anche l’autista del camion, che è stato affidato alle cure dei sanitari giunti sul posto. L’uomo non è in pericolo di vita.