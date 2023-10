Marco Di Nunzio e il nuovo testamento di Berlusconi firmato in Colombia: dalle ville alle barche, cosa reclama

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

A quattro mesi dalla morte di Silvio Berlusconi spunta un nuovo testamento del Cavaliere, depositato negli scorsi giorni a Napoli. Si tratta di un documento non olografo con firma attribuita proprio all’ex premier, testamento che era filtrato già nei giorni successivi al decesso di Berlusconi e che ora porterebbe a 9 gli eredi del compianto senatore, con l’aggiunto di Marco Di Nunzio.

L’altro testamento di Berlusconi

Quello depositato a Napoli il 3 ottobre scorso è un testamento “noto” da mesi, ovvero un documento che proviene dalla Colombia dove già nei giorni successivi alla morte di Berlusconi non si faceva altro che parlare di un’eredità lasciata dal Cavaliere a Marco Di Nunzio.

Un documento di cui tutti hanno parlato, ma che mai era arrivato a essere ufficialmente depositato in Italia, mossa che però è stata concretizzata a inizio ottobre. A presentarlo a Napoli è stato l’avvocato Erich Grimaldi del foro di Napoli, in qualità di “legale e di procuratore generale” di Di Nunzio. Si tratta di un documento non olografo (non scritto a mano da Berlusconi), ma che comunque riporta la firma del Cavaliere.

Fonte foto: ANSA

Cosa reclama Di Nunzio

Nel testamento presentato a Napoli vi sarebbero delle chiare indicazioni che Berlusconi avrebbe lasciato per Di Nunzio. All’imprenditore, infatti, sarebbero state lasciate il 2% delle azioni di Fininvest, 26 milioni di euro e il 100% delle azioni delle società proprietarie delle ville ad Antigua nelle Antille.

Sempre nel documento si leggerebbe il lascito della nave Principessa Vai Vai Bandiera Monaco Yacht e tutte le imbarcazioni, navi e natanti. Ma la Nave Principessa Vai Via non è più della famiglia Berlusconi da anni, in quanto il Cavaliere l’ha venduta all’amico di Mediolanum Ennio Doris.

La diffida agli eredi del Cav

Dopo che il testamento p stato depositato a Napoli, il legale di Di Nunzio ha provveduto a far partire una diffida a ciascuno dei cinque figli di Berlusconi, chiedendo “l’immediata immissione nel possesso dei beni”.

Secondo Grimaldi, infatti, il testamento fu stipulato nel settembre 2021 e avrebbe anche la vidimazione della Cancelleria del ministero degli Esteri colombiano ed è quindi “valido a tutti gli effetti“.

Chi è Di Nunzio

Classe 1968 e sconosciuto a molti, Marco Di Nunzio è un imprenditore nel settore della cantieristica navale e membro del Comites in Colombia. In Italia è conosciuto soprattutto come artefice di liste-civetta, tra cui la Lista Bunga Bunga.

Dieci anni fa, nel 2013, provò a diventare sindaco di Borgomasino, in provincia di Torino, correndo contro il poi confermato primo cittadino Gianfranco Bellardi. Tre anni prima, invece, si era candidato a sindaco di Sestriere militando per la Fiamma Tricolore.