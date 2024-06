Marco Bucci sindaco di Genova operato per un tumore: metastasi linfonodale da neoplasia cutanea, come sta

Lunedì 3 giugno Marco Bucci, sindaco di Genova, è stato operato all’ospedale Galliera per un tumore, una metastasi linfonodale da neoplasia cutanea. I medici hanno spiegato che l‘intervento è riuscito e che il primo cittadino resterà ricoverato per 5 giorni prima di essere sottoposto alle terapie del caso.

La nota precisa che il sindaco è stato operato “dall’équipe di chirurgia maxillo-facciale e plastica ricostruttiva“.

Secondo quanto riferito dall’Agi, l’intervento si sarebbe reso necessario per un tumore, una metastasi linfonodale da neoplasia cutanea.

Fonte foto: ANSA Marco Bucci, sindaco di Genova

Di fatto, Marco Bucci è stato operato per un tumore della pelle che si è diffuso ai linfonodi.

I medici dell’ospedale Galliera hanno riferito che il primo cittadino resterà ricoverato almeno 5 giorni.

Se tutto dovesse andare bene in questo lasso di tempo, quindi, potrebbe essere addirittura dimesso entro la fine della settimana, che culminerà con le elezioni Europee.

Secondo quanto appreso dall’Ansa, il sindaco Bucci era ricoverato da qualche giorno all’ospedale Galliera: l’intervento, quindi, sarebbe stato programmato.

Le funzioni del sindaco saranno assunte dal vicesindaco Pietro Piciocchi che, in una nota, ha espresso la vicinanza a Marco Bucci e alla sua famiglia:

“Esprimiamo al nostro sindaco e alla sua famiglia i sentimenti più affettuosi di vicinanza e i più sentiti auguri per una prontaguarigione. La giunta assicura alla città il massimo impegno da parte di tutti nel portare avanti, senza alcuna esitazione e con ancora maggiore determinazione, gli obiettivi del mandato politico affidato dagli elettori in attesa di poter riabbracciare presto Marco Bucci. Caro sindaco, ti aspettiamo con la consueta carica e più determinato che mai per continuare a lavorare insieme per fare sempre più grande la nostra Genova”.