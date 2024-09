Marco Bucci candidato in Liguria nonostante il tumore: come ha fatto Giorgia Meloni a convincerlo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il sindaco di Genova Marco Bucci è il candidato del centrodestra alle prossime elezioni Regionali in Liguria. L’annuncio è arrivato a sorpresa, in considerazione dello stato di salute del primo cittadino genovese, colpito da un tumore. È stato lo stesso Bucci a fornire un aggiornamento sulle sue condizioni.

Come sta Marco Bucci

In un’intervista concessa al Corriere della Sera, Marco Bucci ha raccontato: “Ho appena finito le mie 30 sedute di radioterapia. Ho appena cominciato con l’immunoterapia. Iniezioni di anticorpi monoclonali per i tumori sensibili, una ogni 21 giorni. Ho mandato alcune mie cellule a un laboratorio in Germania per vedere come reagiscono al farmaco: pare siano recettive. Insomma, funziona”.

Il sindaco di Genova ha spiegato la diagnosi: “Cancro metastatico alle ghiandole linfatiche nel collo. Me l’hanno diagnosticato il 30 maggio. Operato il 3 giugno. Mi hanno levato una trentina di linfonodi. Così per cominciare. Le cure continuano”. Poi ha assicurato: “Garantisco che i linfonodi non sono riusciti ad annullare la mia capacità di urlo. Ci riesco ancora, anche piuttosto bene”.

Marco Bucci è il candidato del centrodestra alle prossime elezioni Regionali in Liguria.

La candidatura di Bucci a presidente della Liguria

A proposito della sua decisione di candidarsi a nuovo presidente della Liguria, Marco Bucci ha rivelato che decisivo è stato un colloquio con Giorgia Meloni, durato “40 minuti”: “Mi ha veramente impressionato per come ha descritto la situazione. E per le motivazioni che la portano a pensare che io sia la persona giusta per questo lavoro. ‘Io ti dico qual è la scelta politica e professionale’ mi ha detto. ‘Ma su quella personale devi decidere solo tu’. Ci ho pensato sopra una notte e poi ho sciolto la riserva”.

Nel corso dell’intervista, Bucci ha anche detto: “Capisco i dubbi sulle mie condizioni di salute, sono legittimi, ma ho detto che me la sento. Se mi rimangono 3 anni di vita, li spenderò così. Se ne ho 5, riesco a fare il presidente fino al termine del mandato. Se me ne restano altri 10, me li faccio tutti in barca a vela”.

Marco Bucci e Giovanni Toti

Su Giovanni Toti, Marco Bucci ha invece detto: “Rispetto a Giovanni sono più sobrio come carattere. Non so cosa sia il totismo, non amo queste definizioni. Se qualcuno mi dice che in questi anni la Regione ha fallito, ribatto che tutti i parametri importanti sono migliorati”.