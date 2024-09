Marco Belviso espulso dall'associazione Il Mondo al Contrario pro Vannacci: parte la querela contro i vertici

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Tensione all’interno dell’associazione Il Mondo al Contrario che supporta Roberto Vannacci: dopo essere stato espulso, Marco Belviso ha presentato una querela per violenza privata e minacce.

Perché Marco Belviso è stato espulso da Il Mondo al Contrario

Il giornalista ed editore della rivista Il Corsaro della Sera Marco Belviso ha deciso di querelare i vertici del comitato Il Mondo al Contrario per “violenza privata e minacce”. Il presidente dell’organizzazione e tenente colonnello in congedo Fabio Filomeni, il segretario Bruno Spatara e il tesoriere Gianluca Priolo avrebbero raggiunto domenica 22 settembre Belviso nella sua abitazione a Udine. Qui, stando al suo racconto, Belviso sarebbe stato aggredito verbalmente per le critiche da lui rivolte alla Lega e sarebbe stato informato dell’espulsione.

A La Repubblica, lo stesso Belviso ha tenuto a precisare: “Voglio specificare che, per quanto io ne sappia, Vannacci non è coinvolto in questa storia“.

Il racconto di Marco Belviso

Marco Belviso ha raccontato: “Ho ricevuto un messaggio da Filomeni che mi diceva ‘Tra venti minuti sono lì”. Il giornalista friulano, che ha creato anche la sigla Amici del nord-est per Vannacci, ha poi aggiunto: “Pensavo che Filomeni, che vive in Toscana, avesse fatto tanta strada per chiarirsi. Ero anche uscito a comprare qualche birra”.

Appena entrati nella sua casa, però, i tre avrebbero assunto toni e atteggiamenti minacciosi: “Mi hanno detto che dovevo stare zitto, fermo e seduto sul divano” ha raccontato ancora Belviso.

I tre gli avrebbero esibito un foglio con carta intestata del movimento Il Mondo al Contrario, dove si parlava di una riunione avvenuta a Mestre durante la quale il Consiglio di gestione composto proprio da Filomeni, Spatara e Priolo aveva deciso la sua espulsione dal comitato.

Belviso sarebbe stato messo davanti a un bivio: “Volevano che lo firmassi, oppure che rinunciassi alla mia attività giornalistica, cosa che non posso fare perché è il mio lavoro, così mi sono rifiutato”.

La situazione si sarebbe sbloccata nel momento in cui è suonato il citofono: i tre si sono allontanati e ad attenderli in strada, stando al racconto della persona amica che ha raggiunto Belviso a casa, ci sarebbe stato un altro uomo in macchina.

La replica di Filomeni a Belviso

Il presidente del comitato Il Mondo al Contrario che sostiene Roberto Vannacci, Fabio Filomeni, ha così replicato alle contestazioni di Belviso: “La questione sollevata dal dottor Belviso riguardo la sua espulsione dal comitato è contenuta, senz’altro aggiungere, nella lettera a lui diretta e consegnata personalmente”.

La missiva, ha aggiunto Filimeni, è stata recapitata “con preavviso, correttezza e rispetto, in quanto coordinatore d’area”.

Anche il tenente colonnello in congedo ha annunciato l’intenzione di passare alle vie legali: “Ci tuteleremo nelle sedi opportune dalle espressioni lesive della onorabilità propria dell’associazione e dei suoi appartenenti pubblicate a margine di questa vicenda”.