Marco Baldini dalla ludopatia inventata alla rottura con Fiorello: "Ho 29 euro sul conto". Cosa fa oggi

Marco Baldini è tornato a parlare dello storico sodalizio artistico con Fiorello, ora interrotto, e dei racconti sulla ludopatia fatti in passato e che, stando a quanto dichiarato da lui successivamente, sarebbero stati inventati. Lo speaker radiofonico ha rivelato di avere attualmente “29 euro sul conto”.

Marco Baldini e la ludopatia inventata: la sua verità

In un’intervista concessa al Corriere della Sera, Marco Baldini ha ribadito di essersi inventato la “storia del gioco d’azzardo compulsivo”, in quanto “unica scappatoia” per pararsi da un “guaio peggiore” sul quale non ha potuto aggiungere molto altro.

Baldini ha scritto anche un libro sulla ludopatia. A questo proposito ha spiegato: “Chiesi 6 mesi di tempo, in realtà mi dovevo documentare perché ne sapevo poco o niente e facendolo ci sono caduto dentro, ma non ai livelli enormi di cui si parla”. “Se ti avvicini troppo al fuoco poi ti bruci” ha poi aggiunto lo speaker, ribadendo che i suoi racconti erano “esagerati” e di aver fatto riferimento a grandi cifre perse alle scommesse per “giustificare l’uscita di quelle grosse somme di denaro”.

Fiorello e Marco Baldini.

In che rapporti stanno oggi Marco Baldini e Fiorello

Marco Baldini ha anche parlato del suo rapporto attuale con Fiorello, con cui ha lavorato per molti anni in coppia: “Con VivaRai2 era molto preso, negli ultimi mesi ci siamo un po’ persi, ma ogni tanto ci sentivamo”.

Lo speaker ha escluso una reunion: “Impossibile. E ho sbagliato io”.

A proposito della “cosa più imperdonabile” fatta a Fiorello, Baldini ha detto: “Nel periodo in cui ero fuori di testa stavo parlando a un tizio che mi chiedeva dei soldi, eravamo intercettati e offesi Fiore. (…) Avrei potuto offendere chiunque, ero fuori controllo. Feci un errore grosso, usai parole cattive (disse che non lo pagava abbastanza e che “quelli intorno a lui hanno preso le briciole”, ndr), e a quel punto una persona fa giustamente fatica a fidarsi di chi parla di te in un certo modo”.

Cosa fa oggi Marco Baldini

Marco Baldini, oggi, lavora a Radio Roma Sound e, una volta alla settimana, a Lazio Tv: “Con queste piccole cose tiro su uno stipendiuccio che mi dà modo di poter vivere con la mia famiglia”, ha spiegato.

Nel corso dell’intervista, lo speaker ha anche rivelato quanti soldi ha attualmente sul suo conto: “29 euro“.