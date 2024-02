Mara Venier torna a Domenica In dopo le polemiche per il comunicato pro Israele: "Qui si può dire tutto"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Domenica 18 febbraio Mara Venier è tornata in onda su Rai1 con una nuova puntata di Domenica In e ha risposto alle polemiche della settimana precedente, quando aveva letto un comunicato pro Israele dell’ad Rai Roberto Sergio.

Mara Venier a Domenica In replica alla polemiche

Nella puntata di Domenica In di oggi 18 febbraio Mara Venier è tornata sulle polemiche divampate per tutta la settimana in seguito al comunicato da lei letto in diretta dell’ad Rai Roberto Sergio dopo le invocazioni alla pace di Ghali a Sanremo 2024.

Dopo aver fatto il suo ingresso in studio sulle note di Eh già di Vasco Rossi, cantando il ritornello “io sono ancora qua”, la conduttrice ha ribadito la sua posizione sulla vicenda.

Nessun riferimento diretto al caso, ma nel corso delle interviste ai suoi ospiti Mara Venier ha detto che “qui si può dire tutto, sono 30 anni che da me si può dire tutto”.

Il comunicato pro Israele a Domenica In: cosa è successo

A scatenare la bufera era stato quanto accaduto nella puntata di Domenica In andata in onda lo scorso 12 febbraio, subito dopo Sanremo 2024.

Dopo il suo appello per la pace lanciato dal palco dell’Ariston, Ghali ospite del salotto di Mara Venier ha commentato le parole dell‘ambasciatore di Israele e parlato del suo “stop al genocidio“.

Fonte foto: ANSA Ghali a Sanremo 2024

In seguito Mara Venier ha letto un comunicato pro Israele dell’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio. Nelle ore successive la conduttrice è stata duramente criticata sui social, tanto da disattivare i commenti sotto i suoi post Instagram.

Poco dopo la conduttrice ha pubblicato sul suo profilo il video dell’intervento di Ghali, senza alcuna descrizione.

Mara Venier difesa dal marito

Dopo le polemiche e le accuse di censura, a difendere Mara Venier è intervenuto il marito Nicola Carraro.

“Nient’altro da dire”, ha scritto in post pubblicato su Instagram che fa riferimento all’intervista rilasciata dalla compagna al Corriere della Sera.

In quell’occasione la conduttrice ha espresso il concetto che ha ribadito oggi in tv: “Sono qui da 30 anni perché non ho mai censurato nessuno“.