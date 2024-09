Mara Venier ricorda Luca Giurato nel giorno dei funerali presentando Domenica In e si commuove: cos'ha detto

Nel giorno dei funerali di Luca Giurato, Mara Venier ha voluto ricordare con un pensiero speciale il collega, durante la presentazione della nuova stagione di “Domenica In”.

Cosa ha detto Mara Venier su Luca Giurato

Nel corso della presentazione della nuova stagione della trasmissione “Domenica In”, da lei condotta, Mara Venier si è commossa dedicando un “pensiero a Luca Giurato” e ricordando che “la prima conferenza stampa nel 93-94 la feci con lui che mi volle vicina e, se sono ancora qui in questa 16ma edizione, lo devo a lui”.

La conduttrice dello storico programma domenicale ha poi annunciato: “Apriamo la puntata della nuova stagione di ‘Domenica In’ con il ricordo di Luca Giurato”. La prima puntata della nuova stagione della trasmissione è in programma domenica 15 settembre alle ore 14 su Rai 1.

Fonte foto: IPA

Mara Venier e Luca Giurato, in una foto d’archivio risalente agli anni Novanta del secolo scorso.

L’ultima Domenica In per Mara Venier

Con la voce spezzata dalle lacrime, ricordando le immagini della prima “Domenica In” che sta rivedendo in questi giorni in vista della nuova edizione, Mara Venier ha poi detto: ”Quando l’anno scorso ho detto che era l’ultima ‘Domenica In’, io ero molto convinta. Anche quest’anno pensavo di non farla, ma sarà l’ultima“.

La conduttrice ha anche detto: “Non vedo una collocazione giusta per me nel panorama televisivo. Quando mi chiedono ‘cosa vorresti fare dopo Domenica In?’, non so cosa rispondere perché non mi vedo da nessun’altra parte. Sto cercando di uscire fuori da ‘Domenica In’, indubbiamente c’è voglia di fare altro. Non so cosa, sarà il cinema? Non lo so. Sono aperta a nuove esperienze, non per forza con grandi visibilità, come una prima serata. Vanno bene anche cose piccole, l’importante è che mi ritorni la curiosità e la voglia di esplorare i tanti mondi”.

Mara Venier e il (presunto) “caso Dargen D’Amico” a Domenica In

Durante la presentazione della nuova stagione di “Domenica In”, Mara Venier è anche tornata a parlare del presunto “caso Dargen D’Amico” scoppiato nella scorsa edizione del programma domenicale di Rai Uno.

La conduttrice ha respinto le accuse di censura sul tema dell’immigrazione, che era stato introdotto dal cantante: “Non c’è stato nessun caso Dargen a Sanremo. Io non l’ho mai censurato. È ora di finirla con questa storia. È una polemica che mi ha fatto molto male e non accetto più che si dica che io l’ho censurato”.

Ancora Mara Venier, in riferimento a Dargen D’Amico: “A Sanremo lui ha parlato per 17 minuti, gli altri hanno avuto 5 minuti. Quello che ho detto a lui è che in 30 secondi non si può parlare di un argomento come le migrazioni”.