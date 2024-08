Mara Venier operata all'occhio per la seconda volta: il ringraziamento al medico su Instagram, come sta adesso

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Mara Venier ancora operata. La conduttrice ha subito la seconda operazione all’occhio in poche settimane, senza chiarire quale sia il suo problema. Ringraziato su Instagram i medico che l’ha curata.

L’intervento all’occhio per Mara Venier

La conduttrice Mara Venier ha annunciato sui social network di essersi sottoposta a un intervento all’occhio che la costringerà a portare una vistosa protezione sul viso per alcuni giorni.

Non si tratta della prima operazione subita dalla famosa conduttrice del programma Domenica In durante queste settimane. Venier viene infatti da un altro intervento allo stesso occhio.

Sembra che le sue condizioni sianobuone, dato che non ha annullato nessuno dei suoi prossimi impegni. Nonostante questo la patologia che l’ha costretta alla doppia operazione nel giro di poche settimane non è stata resa pubblica.

Il ringraziamento al medico su Instagram

L’annuncio del secondo intervento all’occhio della conduttrice Mara Venier è stato dato via social, in particolare su Instagram. Qui Venier ha ringraziato anche il medico che l’ha operata, il dottor Cusumano.

“La mia estate, secondo intervento, grazie di cuore al prof Andrea Cusumano e a tutto il suo staff” ha scritto la conduttrice nella descrizione della foto, che la mostra insieme al medico, con una vistosa fasciatura all’occhio.

Nonostante questa situazione medica però, Mara Venier non ha annullato nessuno dei suoi prossimi impegni, confermando sia la sua tradizionale conduzione di Domenica In, ma anche un nuovo progetto.

I prossimi impegni di Mara Venier dopo l’operazione

Mara Venier apparirà presto in un film del regista Ferzan Ozpetek, come hanno confermato alcune fotografie che l’hanno ritratta in costume sul set, durante le riprese e che sono trapelate al pubblico.

Si tratterà per Mara Venier di un ritorno sul grande schermo, dopo una carriera da attrice sviluppatasi principalmente tra gli anni ’70, quando aveva esordito in Diario di un italiano di Sergio Capogna, e gli anni ’80, che la videro partecipare a molte commedie all’italiana.

Il suo ritorno al cinema non le impedirà però di condurre, da settembre, un’altra edizione di Domenica In, nella quale dovrebbe apparire già guarita dalle operazioni agli occhi di questa estate.