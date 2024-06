Mara Venier, il comunicato dopo Sanremo e l’ultima puntata di Domenica In: “L’anno in tv peggiore di sempre”

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel corso di una intervista rilasciata a Il Messaggero, Mara Venier ha parlato dell’ultima puntata di stagione di Domenica In e delle polemiche che hanno seguito il comunicato letto dopo Sanremo, in quello che la stessa conduttrice ha definito il suo “anno in tv peggiore di sempre”.

Mara Venier e Domenica In

Nella giornata di oggi – domenica 2 giugno – è in onda su Rai 1, dalle ore 14, l’ultima puntata della stagione di Domenica In, trasmissione del pomeriggio giunta ormai alla sua 48esima edizione.

Al timone, anche quest’oggi, c’è Mara Venier, conduttrice giunta ormai alla sua quindicesima edizione di Domenica In, un record assoluto. Ma la presentatrice veneta, nel corso di un’intervista rilasciata a Il Messaggero, non ha avuto parole al miele per l’anno televisivo che ha trascorso.

Fonte foto: ANSA

Molto onestamente, Mara Venier ha definito l’edizione che si conclude oggi “difficilissima, la peggiore di tutte quelle fatte fin qui”. Il motivo? Il comunicato letto in diretta il giorno dopo la finale di Sanremo”.

Il comunicato dopo la finale di Sanremo

“Ci sono rimasta molto male, ne ho sofferto tantissimo” ha detto la Venier, parlando del comunicato letto durante la puntata di Domenica In che ha seguito la finale dell’ultimo Festival di Sanremo.

“Pensi che dopo Sanremo volevo andare a EuroDisney, a Parigi, con mio nipote e mia nuora – ha poi continuato la conduttrice – Avevo già prenotato tutto e all’ufficio stampa avevo solo chiesto i pass per saltare le file chilometriche, ma prima di partire mi hanno chiamato per dirmi che me li avrebbero dati ma non dovevo pubblicare sul mio profilo Instagram nostre foto scattate nel parco”.

“È la cosa che mi ha ferita di più – ha poi concluso la Venier – infatti alla fine abbiamo rinunciato e siamo andati all’Acquario di Genova, che consiglio a tutti perché è un posto magico. Meglio così”. E, per chiarire ulteriormente la sua posizione, la conduttrice 73enne ha poi aggiunto che non lo rifarebbe: “Io lo lessi praticamente in diretta, ne ignoravo il contenuto”.

La nuova edizione di Domenica In

Concludendo poi il discorso sul comunicato dopo Sanremo, la Venier ha infine affermato che Angelo Mellone, il responsabile del Day Time della Rai, “quando è scoppiato il casino del comunicato e tutto il resto, mi è stato molto vicino. Altri presunti amici, invece, sono spariti. E io li ho cancellati dalla mia vita”.

“Mi sono sempre stati accanto, invece, Alberto Matano e Fiorello, e mi ha sorpreso la solidarietà di Lilli Gruber, Selvaggia Lucarelli, Michele Santoro, Fabio Fazio, Nicola Porro e Walter Veltroni” ha aggiunto la conduttrice, che ha poi parlato della prossima edizione di Domenica In: “È più forte di me, ogni anno dico che è l’ultimo ma non riesco a mollare”.

E difatti, anche per la prossima stagione, la conduzione è stata affidata a lei: “L’ad Roberto Sergio, che è un amico a cui voglio molto bene, mi ha chiesto fortemente di rimanere, anche se devo ancora firmare il contratto. Quelli che si erano già messi in fila, e sono tanti, devono aspettare ancora”.