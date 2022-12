Mara Venier ha il Covid, l'annuncio in diretta con Fiorello: come sta, Domenica In a rischio per Natale

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Il Covid-19 torna a fare tremare la Rai e uno dei programmi più importanti del palinsesto domenicale come “Domenica In”. Nelle scorse ore, infatti, Mara Venier è risultata positiva al coronavirus mettendo in serio dubbio la propria partecipazione al programma previsto per Natale. Ad annunciare la positività al virus è stata la stessa conduttrice che ha mandato un messaggio a Fiorello.

Venier positiva, l’annuncio di Fiorello

Già da qualche giorno Mara Venier non stava benissimo e sui social aveva fatto sapere ai suoi follower di essere stata colpita dall’influenza. “Non va bene, non è Covid ma è una mazza terribile ragazzi” aveva detto la conduttrice, senza però sapere che effettivamente il virus era in circolo.

Solo nelle scorse ore è arrivata la conferma del tampone positivo, così per la 72enne è scattata la quarantena. Da casa, però, continua a seguire i programmi Rai, soprattutto quello dell’amico Fiorello al quale stamattina ha mandato un messaggio che lo showman ha letto in diretta: “Amore mio, anche io ti guardo e mi tiri su il morale. Me so’ beccata il Covid“.

Fonte foto: ANSA

Come sta Mara Venier

Ma come sta Mara Venier? Secondo quanto appreso da Adnkronos, che ha sentito “Zia Mara”, la 72enne ha una sintomatologia abbastanza importante, ma è seguita con costanza dal professor Francesco Le Foche.

Tra febbre e dolori vari, Venier ha fatto sapere che proverà a esserci per Domenica In, trasmissione che andrà in onda anche a Natale e che proprio nelle scorse ore doveva essere registrata. “Spero di riuscire a esserci” ha detto Zia Mara, che probabilmente si collegherà da casa per continuare a condurre il format.

Pochi invece i dubbi sulla presenza della prima puntata del 2023, quando si spera che la 72enne abbia ripreso completamente le forze.

Il ritorno del marito Nicola e la malattia

Da una parte c’è il virus a debilitarla, dall’altra a farle forza c’è il marito Nicola Carraro che proprio nelle scorse ore ha fatto ritorno a casa per passare le feste con la moglie.

Partito da Santo Domingo, dove trascorre gran parte dell’anno, il ritorno di Carraro- che recentemente ha contratto il virus- è stato documentato dalla stessa Mara Venier che sui social aveva accolto emozionata il marito: “Nicola! Finalmente sei tornato amore mio!”.