Mara Venier torna a riflettere sul controverso caso del comunicato Rai letto durante la puntata di Domenica In subito dopo la finale dell’ultimo Festival di Sanremo. La conduttrice rimpiange di aver condiviso quel messaggio a favore di Israele, un testo che l’amministratore delegato Roberto Sergio le fece leggere in risposta all’appello contro il genocidio pronunciato da Ghali sul palco dell’Ariston.

Mara Venier sul comunicato Rai: “Non avrei mai dovuto”

Mara Venier si racconta in una intervista al Corriere della Sera e affida al quotidiano le sue riflessioni in merito all’accusa di essere stata megafono di TeleMeloni, dopo aver letto il comunicato pro-Israele a Sanremo.

“La mia storia professionale dimostra chi sono, amo la Rai e sto lì da 30 anni, non da quando è arrivata Giorgia Meloni” dichiara la conduttrice. Poi taglia corto: “Il comunicato? Non avrei mai dovuto leggerlo. Punto”.

Fonte foto: ANSA Mara Venier, conduttrice di Domenica In

Infine confessa perché non riesce a lasciare il programma, nonostante ogni anno annunci di volerlo fare: “Domenica In è il mio tallone d’Achille, non potrei fare nessun altro programma, è un format adattato a me, domenica in sono io, il mio modo di essere, i miei amici…”.

Il comunicato Rai dopo la finale di Sanremo

Durante l’ultimo Festival di Sanremo, scoppiò una polemica su Domenica In e la sua conduttrice, dopo che l‘amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, fece leggere a Mara Venier un comunicato riguardante la linea editoriale seguita dall’azienda pubblica sulla guerra in Israele.

Un messaggio che arrivò in risposta alle dichiarazioni di solidarietà nei confronti dei palestinesi fatte da Ghali sul palco dell’Ariston. “Ogni giorno – disse la conduttrice leggendo il comunicato dell’Ad Rai – i nostri telegiornali e i nostri programmi raccontano e continueranno a farlo, la tragedia degli ostaggi nelle mani di Hamas oltre a ricordare la strage dei bambini, donne e uomini del 7 ottobre. La mia solidarietà al popolo di Israele e alla Comunità Ebraica è sentita e convinta”.

Bufera sull’Ad Rai e Mara Venier

Dopo la lettura del comunicato, si scatenò subito una protesta tra il pubblico dell’Ariston con qualcuno che urlò: “Cita Gaza”. La polemica continuò nei giorni successivi sui social, con centinai di commenti critici rivolti alla Rai e di Mara Venier.

L’episodio ebbe una portata tale che alcuni dipendenti Rai diffusero un comunicato congiuntoprendendo le distante dal messaggio pro-Israele.

“Siamo dipendenti della Rai – si leggeva in apertura del messaggio – Le parole dell’AD Roberto Sergio, pronunciate per mezzo di Mara Venier nell’edizione sanremese di Domenica In, segnano un punto di svolta inquietante tanto nel metodo quanto nel merito”.

“Contestiamo con forza – proseguiva – l’unilateralità del comunicato, che ha completamente omesso la sproporzione nel conflitto, le sofferenze della popolazione di Gaza e la violenza subita sistematicamente dai palestinesi nei territorio occupati nella Cisgiordania.

La nota concluse rilanciando l’appello di Ghali a Sanremo: “Stop al genocidio. Cessate il fuoco ora”.