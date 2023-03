Mara Maionchi al commento con Gabriele Corsi all'Eurovision 2023: via Malgioglio, le reazioni sui social

Ci sarà dunque Mara Maionchi ad affiancare Gabriele Corsi nel commento dell’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest. Il cambio di partner per lo speaker radiofonico, che non sarà più affiancato da Cristiano Malgioglio, è stato annunciato dallo stesso conduttore durante “Stasera c’è Cattelan”, il programma di Alessandro Cattelan in onda in seconda serata su Rai2.

L’annuncio di Corsi da Cattelan

Sarà dunque Mara Maionchi, che prenderà il posto di Cristiano Malgioglio, a commentare insieme a Gabriele Corsi l’Eurovision Song Contest 2023, in diretta radiofonica da Liverpool.

L’annuncio è stato dato dallo stesso showman e conduttore televisivo e radiofonico, componente del Trio Medusa, che ha annunciato il cambio di spalla durante il programma “Stasera c’è Cattelan”.

Fonte foto: ANSA Gabriele Corsi, giunto alla terza conduzione radiofonica dell’Eurovision Song Contest

Dopo l’annuncio c’è stato anche modo di sentire la diretta interessata, in collegamento video da Catanzaro, dove si trova “per fare Italia’s Got Talent, altrimenti sarei stata in studio lì con voi che vi divertite con gusto. Lavorerò per non fare brutta figura, già ho un problema enorme con l’inglese. Però andare a Liverpool… mi si apre il cuore” ha concluso la Maionchi.

L’assenza di Malgioglio e le reazioni social

E nonostante la presenza di Mara Maionchi sia stata generalmente ben recepita, non si può dire lo stesso per l’annuncio dell’assenza di Cristiano Malgioglio, a partire delle parole di Corsi, giunto ormai al terzo anno di conduzione: “La notizia che porto è che Cristiano non potrà essere il mio partner e questa cosa devo dire che mi addolora molto”, aveva detto in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano.

Una notizia che non è stata presa molto bene sui social, con un utente che definisce l’assenza dell’artista siciliano una “grande perdita, era diventato un’icona dell’Eurovision in Italia”. E molti sono i commenti simili, con qualcuno che si spinge oltre, fino ad analizzare le scelte personali di Malgioglio: “dispiace per Cristiano Malgioglio che sicuramente si pentirà, dispiace perché doveva esserci e non doveva accettare Amici”.

In ogni caso, molti utenti hanno preferito soffermarsi su chi ci sarà invece che su chi c’è stato. E per i molti commenti positivi, come quello di una utente, secondo la quale la Maionchi è “simpatica, sorridente, soprattutto esperta di musica e dell’ambiente musicale, saprà commentare in maniera oggettiva i brani in gara e sostenere come si deve il nostro Marco Mengoni” c’è sempre una controparte che la vede in modo opposto, come chi risponde: “Mara Maiochi commentatrice dell’Eurovision al posto di Malgioglio, pronti a inimicarci mezza Europa con i suoi commenti sulle canzoni e su chiunque non darà dodici voti all’Italia”.

Le date dell’Eurovision Song Contest 2023

Quest’anno, la competizione canore regina dell’Europa si terrà a Liverpool, nel Regno Unito, dal 9 al 13 maggio. 37 Paesi in gara, 20 canzoni che potranno raggiungere in finale le 6 qualificate di diritto: Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito e Ucraina, campione in carica.

Le due semifinali, che si terranno il 9 e 11 maggio, andranno in onda in prima serata su Rai 2, mentre la Grand final del 13 maggio verrà trasmessa su Rai 1. Il commento in simulcast di Gabriele Corsi e Mara Maionchi potrà essere ascoltato in ognuna delle tre serate su Rai Radio 2.