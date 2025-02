Mara Favro scomparsa da Chiomonte, trovate ossa umane e occhiali da sole in Val di Susa: possibile svolta

Le indagini sulla scomparsa di Mara Favro, la 51enne svanita nel nulla a Chiomonte nel marzo 2024, potrebbero essere a una svolta: i carabinieri avrebbero rinvenuto ossa umane e un paio di occhiali da sole nei boschi della Val di Susa, tra Susa e Chiomonte, alle porte di Torino. Secondo le prime indiscrezioni gli occhiali sarebbero simili a quelli solitamente indossati dalla donna.

Ossa umane e occhiali da sole rinvenuti in Val di Susa

Le notizie sono ancora in divenire. Secondo Corriere della Sera nella giornata di sabato 22 febbraio i carabinieri e i vigili del fuoco avrebbero rinvenuto ossa umane lunghe e un paio di occhiali da sole in una zona impervia della Val di Susa, nello specifico nei boschi di Gravere, tra Susa e Chiomonte.

Il rinvenimento è avvenuto a pochi chilometri dalla pizzeria in cui Mara Favro è stata vista l’ultima volta, nella notte tra il 7 e l’8 marzo 2024, quando è svanita nel nulla dopo aver terminato il suo turno di lavoro.

A Gravere, tra Chiomonte e Susa, sono state rinvenute ossa umane e un paio di occhiali da sole simili a quelli che indossava Mara Favro, la 51enne scomparsa tra il 7 e l'8 marzo 2024

Per il momento non c’è certezza che le ossa e gli occhiali siano attribuibili a Mara Favro. Per questo motivo su questi elementi verrà condotto il test del Dna già disposto dalla Procura di Torino.

Corriere della Sera riporta che gli occhiali da sole sarebbero simili a quelli indossati solitamente dalla donna, che si possono notare nelle tante foto pubblicate sui social dopo la sua scomparsa.

La scomparsa di Mara Favro

Mara Favro, 51 anni e madre di una bambina di 11, da circa una settimana lavorava nella pizzeria “Don Ciccio” di Chiomonte, in provincia di Torino e distante appena sette chilometri da Susa, dove la donna viveva.

Nella notte tra il 7 e l’8 marzo 2024 Mara Favro, più precisamente alle ore 2, avrebbe accettato un passaggio a casa da Cosimo Esposito, pizzaiolo del locale, in quanto la sua auto aveva un problema. Lo aveva riferito Luca Milione, titolare del locale, ma le versioni divergerebbero.

Esposito, ad esempio, nega di aver guidato quella notte in quanto sprovvisto di patente, e soprattutto di aver accompagnato la donna nella sua abitazione. Nella sua Fiat Punto rossa, in effetti, non sono state rinvenute tracce della donna. Entrambi sono indagati per omicidio e occultamento di cadavere.

Secondo la ricostruzione del titolare, dopo essere arrivata a casa la 51enne si sarebbe resa conto di aver lasciato le chiavi di ingresso nella pizzeria, per questo sarebbe tornata indietro facendo l’autostop. Raggiunta nuovamente la pizzeria e recuperate le chiavi, Mara si sarebbe dunque incamminata a piedi nuovamente verso casa lungo una strada statale priva di illuminazione.

I messaggi

In piena notte la 51enne avrebbe mandato una serie di messaggi alla figlia e a un amico appena conosciuto. Alla figlia, inoltre, avrebbe mandato un selfie in cui il suo volto è completamente al buio e con una smorfia scherzosa, una linguaccia parzialmente illuminata dalla luce dello schermo.

Nelle stesse ore – dopo le tre del mattino – Mara Favro avrebbe inviato messaggi anche nella chat della classe della figlia, oltre a condividere link e canzoni e a continuare a inviare messaggi all’amico.

L’ultimo testo inviato da Mara Favro all’amico risale alle 6:20: “Basta, ho deciso di mollare la pizzeria. Mi trattano come una pezza da piedi. Ma io valgo molto di più”. Poi il silenzio.

Le ricerche si sono concentrate sui boschi della Val di Susa in quanto risulta essere l’ultima cella agganciata dal telefono di Mara Favro nella notte della scomparsa.