Manuel Bortuzzo medaglia di bronzo alle Paralimpiadi, dall'incubo al sogno coronato a Parigi

Medaglia di bronzo per Manuel Bortuzzo alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Questo il risultato ottenuto dal campione italiano nei 100 Rana SB4, un record che supera di due secondi l’attacco di Nicolas Ravero e che per l’occasione assume il significato di un nuovo riscatto. Bortuzzo ha concluso la gara con un tempo di 1’42″52.

Manuel Bortuzzo ha vinto la medaglia di bronzo alle Paralimpiadi 2024 di Partigi. Il campione italiano ha concluso la gara dei 100 Rana SB4 con 1’42″52 dietro il russo Dmitrii Gennadiyevich Cherniaev (1’32″20) e il greco Tsapatakis.

In due secondi Bortuzzo ha migliorato il record italiano precedente. Come riporta Ansa, il campione aveva il quarto posto in batteria ma è riuscito a spingere durante la prima vasca e ha mantenuto la terza posizione.

Manuel Bortuzzo ha vinto la medaglia di bronzo alle Paralimpiadi 2024 di Parigi: "Per me vale come un oro"

Per Bortuzzo si tratta della sua prima finale olimpica, nonché della prima medaglia paralimpica. Al termine della gara l’atleta non ha nascosto la sua emozione, un traguardo raggiunto dopo tanti anni di preparazione dopo il fatto di cronaca che lo ha visto coinvolto in prima persona.

Ascoltato dall’Ansa prima della partenza per Parigi, Bortuzzo aveva detto: “Mi approccio a questo evento con serenità perché ho lavorato e sono soddisfatto di come l’ho fatto. Ho tanta voglia di fare, non vedo l’ora di gareggiare”.

Le prime dichiarazioni da Parigi

La medaglia d’oro alle Paralimpiadi 2024 di Parigi è il coronamento di un sogno. Raggiunto dai giornalisti dopo la gara, Manuel Bortuzzo ha detto: “È una emozione indescrivibile, ci speravo, non ho mai vinto niente, non me lo aspettavo. Non so che dire, è bellissimo”.

Quindi: “L’ultima vasca ho pensato a tutta la fatica fatta per arrivare fin qui. Per me è come un oro”, aggiunge il campione, che non nasconde di aver pensato più volte di mollare ma attribuisce al suo allenatore buona parte della vittoria.

Dal dramma alle Paralimpiadi: cosa accadde nel 2019

Manuel Bortuzzo è sempre stato una promessa per il nuoto. Nel 2019 era pronto per partire per Tokyo 2020 e faceva parte del programma “Road to Tokyo 2020”.

Il 3 febbraio 2019, però, era rimasto coinvolto in una sparatoria all’esterno di un pub di Roma. Manuel era stato colpito da un proiettile che gli aveva fatto perdere l’uso delle gambe. Si era trattato di uno scambio di persona. Nonostante la tragedia, oggi Manuel è di nuovo in grado di gareggiare. E di vincere.