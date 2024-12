Manuel Bortuzzo aggredito da Lulù Selassié in albergo, il verbale dell'atleta e lo stalking: "Ho paura"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il nuotatore paralimpico Manuel Bortuzzo ha denunciato l’ex fidanzata Lulù Selassié, conosciuta al Grande Fratello Vip. La ragazza, attualmente sottoposta al divieto di avvicinamento e all’obbligo di portare il braccialetto elettronico, è imputata di atti persecutori (cosiddetto stalking). Dai verbali della denuncia è emerso il racconto di Bortuzzo sulle presunte aggressioni subite. “Non riesco ad avere una vita sociale serena e ho paura a iniziare una nuova relazione sentimentale”, ha detto il nuotatore, medaglia di bronzo ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024.

La denuncia di Manuel Bortuzzo contro Lulù Selassié

A riportare i verbali della denuncia di Manuel Bortuzzo è il Corriere della Sera. Il racconto del nuotatore paralimpico, in sedia a rotelle dal 2019 per un colpo di pistola esploso in un regolamento di conti fra bande in cui lui non era coinvolto, risale al 24 aprile scorso. Al commissario Anna Zuccariello, Bortuzzo ha riferito che Lulù Selassié “non ha mai accettato la fine del rapporto”. Lo sfogo è proseguito così: “Mi perseguita, me la ritrovo ovunque“. E ancora: “Temo per la mia incolumità“.

Bortuzzo ha raccontato di essere stato costretto a disdire una cena con una ragazza perché Lulù Selassié aveva scoperto, da Instagram, dove sarebbe andato. “Non riesco ad avere una vita sociale serena e ho paura a iniziare una nuova relazione sentimentale”, ha detto il nuotatore.

Manuel Bortuzzo e l’aggressione in albergo: il racconto

Nella sua denuncia, Bortuzzo ha riferito quanto accaduto il 21 aprile, in occasione della trasferta a Medeira per gli Europei di nuoto. Stando al racconto del nuotatore paralimpico, Lulù Selassié si sarebbe presentata nel suo albergo.

Nel verbale si legge: “È venuta in camera. Mi ha aggredito, tirandomi due schiaffi sul viso. Si è allontanata solo quando ho cominciato a gridare che avrei chiamato le forze dell’ordine”. Dopo che Lulù Selassié è andata via, Bortuzzo non ha chiamato nessuno.

L’episodio di Madeira è stato riferito anche da Efrem Morelli, suo compagno di stanza e testimone. Nell’ordinanza in cui, tra le altre cose, a Lulù Selassié è stato vietato di contattare il suo ex fidanzato sui social network, il gip ha riassunto così il racconto di Morelli: “Nel pomeriggio qualcuno bussava alla porta, era la Selassiè. Manuel le ha detto di non volerle parlare. Lei è entrata nel bagno. Hanno cominciato a discutere e Morelli ha sentito un rumore di schiaffi sul viso. In bagno ha visto Manuel che si stava proteggendo il volto con le braccia e aveva la guancia arrossata. Spinta fuori, lei non è andata via. Ha ripreso a bussare”.

Il racconto di Bortuzzo sull’episodio in ospedale

Nella sua denuncia contro Lulù Selassié, Bortuzzo ha anche ricordato un episodio risalente all’aprile 2022, pochi dopo la fine della relazione con Lulù Selassié.

Il nuotatore paralimpico si trovava in ospedale a Latina per effettuare alcuni accertamenti. Il suo ricordo: “Ha iniziato a inveire contro medici e infermieri poiché non le permettevano di entrare in sala operatoria. Ha tirato dei pugni contro la porta”.

Lo sfogo del padre di Manuel Bortuzzo

Il padre di Manuel Bortuzzo, Franco, ha reso alcune dichiarazioni all’autorità giudiziaria, nelle quali è possibile percepire lo stress del figlio: “Non è libero di fare la sua vita“, ha detto.