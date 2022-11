Mantova, donna incastrata nell'auto salvata da un carabiniere per un soffio: subito dopo le fiamme

Salvata all’ultimo istante, prima che la sua auto andasse in fiamme con lei dentro. Una donna nel Mantovano era finita in fosso a lato della provinciale 8 con la sua Fiat Panda ed era rimasta bloccata. Dolorante per l’incidente, non riusciva ad uscire dall’abitacolo ed è scampata all’incendio grazie all’aiuto di un carabiniere, che l’ha estratta un attimo prima che la macchina prendesse fuoco. La vicenda è stata riportata dal Corriere della Sera.

L’incidente

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio nel tratto di strada che collega Casaloldo e Castel Goffredo, in provincia di Mantova. Il salvataggio in extremis è stato compiuto da un giovane carabiniere di passaggio in servizio alla stazione della vicina Castel Goffredo.

Mentre tornava a casa al termine del turno ha notato l’auto che era appena finita nel fosso che costeggia la carreggiata e, insieme a un altro passante, è riuscito a mettere in salvo la donna rimasta incastrata, tirandola fuori attraverso parabrezza.

L’auto in fiamme

Un attimo dopo la Fiat Panda è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme che in poco tempo hanno carbonizzato il veicolo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari i vigili del fuoco del distaccamento di Castiglione delle Stiviere, che hanno poi spento il rogo e il personale sanitario del 118 che hanno richiesto l’eliambulanza decollata da Brescia, oltre la polizia stradale di Mantova per i rilievi.

Le condizioni della donna

La donna ha riportato diversi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Stabilizzata sul luogo dell’incidenti dal personale medico e paramedico è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Poliambulanza di Brescia in codice rosso.