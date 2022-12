Manovra: salta la norma sul Pos, pensioni minime a 600 euro mentre è bagarre in Commissione. Tutte le novità

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Seduta infuocata in Commissione bilancio alla Camera per la presentazione degli emendamenti del Governo alla Legge di Bilancio. La sessione è stata interrotta in serata dopo che l’opposizione ha abbandonato per protesta contro i ritardi del Governo. Unico a rimanere il M5s, con Pd, Avs e Iv-Azione che hanno lasciato l’aula in aperta polemica. I lavori sono poi ripresi all’arrivo del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che ha illustrato le modiche alla Manovra: tra le principali novità l’esclusione definitiva della norma che abolisce le sanzioni per il mancato uso del Pos sui pagamenti entro i 60 euro.

Manovra: tutte le novità

Tra le modifiche alla Manovra presentate dal Governo Meloni, oltre alla norma sul Pos ormai saltata, rientrano l’aumento delle pensioni minime degli over 75 a 600 euro, lo spostamento del tetto sulle decontribuzioni da 6mila a 8mila e la conferma del taglio del Reddito di cittadinanza da 8 a 7 mesi dall’anno prossimo.

Torna inoltre la possibilità di poter cambiare il tasso del mutuo dal variabile al fisso, mentre sale da 20 a 25mila il tetto del reddito per il taglio del cuneo contributivo di un ulteriore punto percentuale.

Manovra: salta la norma sul Pos

“Nell’emendamento che presenterà il governo è prevista l’eliminazione della normativa relativa al Pos” ha dichiarato il ministro del Mef Giancarlo Giorgetti “argomento che rimettiamo alla valutazione della commissione per quanto riguarda eventuali forme, che noi caldeggiamo, di ristoro o risarcimento per gli operatori che si dovranno trovare di fronte ad un maggiore onere per le commissioni applicate su queste transazioni”.

E proprio sul Pos la premier Meloni ha affermato: ‘Se non ci sono i margini ci inventeremo un altro modo per non fare pagare agli esercenti le commissioni bancarie sui piccoli pagamenti”.

Manovra, scoppia la polemica

Prima della presentazione degli emendamenti la seduta in Commissione bilancio è stata sospesa per la protesta delle opposizioni, con l’abbandono dei lavori da parte di Pd, Avs e Iv-Azione.

“Abbiamo abbandonato i lavori perché non esiste che si tratti così il Parlamento, è inaudito. La Legge di Bilancio se la fanno da soli” ha detto Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera.

“Sono sette volte che cambiano l’orario, avevano promesso che avrebbero dato il terzo pacchetto di emendamenti – ha continuato – e che il ministro” dell’Economia Giancarlo Giorgetti “sarebbe arrivato dopo almeno due ore, per dare a noi la possibilità di vedere gli emendamenti e poi discuterli con lui. Il pacchetto non è arrivato, non c’è, non esiste, verrebbe solo il ministro a fare il solito comizio sulla legge di bilancio. Non abbiamo bisogno del comizio”, ha aggiunto Serracchiani.

“I relatori per la prima volta non hanno neanche un pacchetto degli emendamenti dei relatori perché loro stessi non sanno su cosa sta lavorando il governo. È assurdo”, ha concluso.

“Il ritardo per la presentazione del maxiemendamento, che peraltro in parte è stato presentato adesso – è stata la difesa del ministro Giorgetti – è dovuta al fatto che gli uffici del Mef erano pronti questo pomeriggio con il maxiemendamento ma la presidenza della Camera ha chiesto di evitare, dopo aver manifestato l’indisponibilità a considerare ammissibile il maxiemendamento se non spacchettato per omogeneità di matreria – ha spiegato ancora il ministro – E noi abbiamo ceduto ad un lavoro molto complicato di spacchettamento del maxi per comporre e ricomporre le coperture”.