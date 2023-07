Manolo Portanova alla Reggiana e i tifosi insorgono: è stato condannato in primo grado per violenza sessuale

L’ufficialità dell’accordo per il trasferimento del calciatore Manolo Portanova dal Genoa alla Reggiana ha scatenato numerose polemiche a Reggio Emilia.

Portanova alla Reggiana: l’annuncio ufficiale del club

L’annuncio è arrivato direttamente dal sito internet ufficiale della Reggiana. Nella nota si legge: “AC Reggiana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo temporaneo dal Genoa FC del calciatore Manolo Portanova per la stagione 2023-2024 e che, pertanto, in attesa del perfezionamento dello stesso, verrà aggregato al club granata con nulla-osta da parte del club ligure”.

Il comunicato prosegue così: “L’autorizzazione sarà valida fino al perfezionamento del contratto, che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane“.

Fonte foto: ANSA Manolo Portanova, in una foto del marzo del 2022, con la maglia del Genoa.

La polemica a Reggio Emilia per l’acquisto di Portanova

Manolo Portanova ha già raggiunto Teano, sull’Appennino Reggiano, dove i suoi nuovi compagni di squadra sono in ritiro agli ordini dell’allenatore Alessandro Nesta. La notizia del suo acquisto, però, è stata avvolta dalle polemiche, in relazione alla condanna a 6 anni in primo grado per violenza sessuale di gruppo.

Alcuni tifosi della Reggiana hanno annunciato di voler restituire l’abbonamento e prese di posizione negative sono arrivate anche da parte di politici e sindacati.

La parlamentare Pd Ilenia Malavasi ha affermato in alcune dichiarazioni riportate dall’agenzia ‘ANSA’: “Non è una condanna definitiva, ma è un precedente al quale porre grande attenzione senza giustificazioni di sorta”.

Questo è il commento di Dario De Lucia (Coalizione Civica): “Sul tema della violenza sulle donne non si può minimizzare o giustificare neanche se parliamo di un calciatore”.

Dalla Cgil reggiana, l’acquisto del calciatore è stato definito una “scelta poco opportuna“. L’agenzia ‘ANSA’ riporta anche un virgolettato attribuito al Comune: “Rispettiamo la presunzione d’innocenza, ma comprendiamo le reazioni negative poiché in questa città è forte la cultura della nonviolenza”.

L’accusa nei confronti di Portanova

La presunta violenza sessuale di gruppo di cui è accusato Manolo Portanova sarebbe avvenuta in un appartamento a Siena nella notte tra il 30 e 31 maggio del 2021. Il calciatore, che si è sempre professato innocente, ha presentato ricorso e il processo d’appello è previsto per il mese di novembre.

Dalla condanna in primo grado, il giocatore ha continuato ad allenarsi col Genoa senza però essere più convocato per partite ufficiali.

Lo scorso gennaio, durante la finestra di calciomercato invernale, il Genoa avviò una trattativa per il trasferimento in prestito del calciatore al Bari, ma in quel caso la rivolta dei tifosi della squadra pugliese bloccò l’operazione.