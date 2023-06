Manifestazione Cgil a Roma del 24 giugno a difesa della sanità, Landini: “In 4 anni tagliati 40 miliardi"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Migliaia di persone sono arrivate a Roma per prendere parte alla manifestazione nazionale indetta dalla Cgil a difesa del diritto alla salute e con l’obiettivo di difendere la sanità pubblica. Al centro della manifestazione, che riunisce l’assemblea “Insieme per la Costituzione”, la difesa dell’articolo 32 della Costituzione, che tutela appunto il diritto alla salute come diritto fondamentale delle persone e delle comunità.

Corteo partito da piazza della Repubblica

Il corteo è partito da piazza della Repubblica, non lontano dalla stazione Termini, e ha raggiunto piazza del Popolo. Davanti a tutti il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che ha tenuto l’intervento conclusivo della giornata.

Tra gli interventi anche quello di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, che ha criticato il governo per i tagli delle risorse per la sanità pubblica: “Il trend degli anni scorsi era in crescita, il governo lo sta invertendo”.

Duro attacco di Maurizio Landini al governo

Durissimo l’intervento di Maurizio Landini sul palco allestito in piazza del Popolo, dove il corteo è arrivato.

Il segretario generale della Cgil, oltre a dare un nuovo appuntamento con una manifestazione in programma il 30 settembre sempre a Roma, non ha escluso la proclamazione dello sciopero generale in difesa della sanità pubblica.

“Basta tagli alla sanità pubblica, in 20 anni sono venuti meno 40 miliardi alla sanità pubblica che ora è in ginocchio. Per questo stiamo chiedendo a questo governo di invertire questa tendenza e di cominciare a spendere. Cosa però che non ci sembra potrà avvenire considerato che il Def taglia la spesa sanitaria anche per i prossimi tre anni”, ha detto Landini.

Fonte foto: ANSA Maurizio Landini ed Elly Schlein

Le parole di Giuseppe Conte, presente alla manifestazione

“Non escludiamo lo sciopero generale – ha proseguito Landini – Gli scioperi non si minacciano, si fanno quando è il momento esatto per farli. Quello che ci interessa è portare a casa risultati per i lavoratori di questo Paese”.

“Abbiamo liste d’attesa lunghissime, abbiamo 4 milioni di persone che non si curano perché non hanno i soldi per farlo – ha aggiunto Landini – Non è accettabile che chi è ricco si può curare e chi è povero non sa dove sbattere la testa”.

“Siamo vicini ai cittadini che manifestano per il diritto alla salute che è fondamentale e siamo vicini al personale sanitario”, ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, presente alla manifestazione Cgil per la sanità.