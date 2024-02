Manganellate agli studenti a Pisa, rimossa la dirigente Silvia Conti del Reparto Mobile di Firenze

Cambio al vertice del Reparto mobile della polizia a Firenze, che fornisce le squadre anche alla Questura di Pisa per l’ordine pubblico.

Un avvicendamento che ufficialmente non è collegato a quanto avvenuto venerdì scorso a piazza dei Cavalieri, ma che è difficile credere che non abbia nulla a che vedere con i fatti accaduti il 23 febbraio.

Le manganellate a Pisa e l’indignazione

Durante la mattinata di venerdì 23 febbraio, durante un corteo pro Palestina (non autorizzato), ci sono state delle cariche sugli studenti da parte degli agenti, vicino a piazza dei Cavalieri.

Tredici ragazzi sono stati feriti per le manganellate ricevute, dieci dei quali minorenni. I fatti hanno destato indignazione in un’ampia fetta dell’opinione pubblica.

Alla dirigente Silvia Conti affidato un altro incarico. Viminale: “Tutto programmato”

Fonti interne al Viminale, come riferisce Il Corriere della Sera, assicurano che la decisione del cambio al vertice del Reparto Mobile della Polizia era già stata programmata e che alla dirigente del reparto, Silvia Conti, in servizio a Firenze dal 2021, è stato affidato un altro incarico.

Per giovedì mattina alle 11 è prevista una seconda informativa da parte del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in aula a Montecitorio dopo quella al Consiglio dei ministri sulle indagini per i fatti di Pisa e Firenze.

La funzionaria Conti non ha avuto ruoli operativi nella gestione dell’ordine pubblico né per quanto riguarda Pisa, né per quel è accaduto a Firenze, dove si sono verificati altri scontri con la polizia durante un corteo non autorizzato (era stato preavvisato solo un presidio statico).

Pure in quest’ultimo caso si è trattato di un evento di studenti di studenti e di persone dei centri sociali pro Gaza. La manifestazione è giunta fino al consolato americano, preso di mira il 2 febbraio scorso tramite un lancio di bottiglie molotov. Silvia Conti ha disposto solo l’invio delle squadre di agenti richieste dalle due Questure.

Pisa, l’indagine sui poliziotti che hanno agito coi manganelli

Quel che è assodato è che non tutto è filato liscio. Dalla pianificazione delle vigilanze nel centro di Pisa, alle manganellate agli studenti minorenni, qualcosa è andato storto. Ora è stata aperta un’indagine sui poliziotti sui quali si sta concentrando l’attenzione della Procura.