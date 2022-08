Mandria di mucche travolge e uccide una 55enne che portava a spasso il cane

Una donna di 55 anni è stata ritrovata senza vita in un campo non distante dal villaggio di Billingshurst, nel West Sussex (Gran Bretagna). La notizia è stata diffusa dalla polizia locale.

Una normale passeggiata con il cane

Stando alle prime ricostruzioni, la donna si trovava nei pressi del campo per una passeggiata mattutina insieme al suo adorato cane.

I primi soccorsi sono arrivati prima dell’arrivo di Polizia e ambulanza, da alcuni passanti che hanno visto il corpo della donna nel campo, ricoperta di sangue.

Fonte foto: 123RF Mucche e vitelli al pascolo

Anche la sorella della vittima è accorsa, dopo aver visto su Facebook un annuncio di ritrovamento del cane della donna, che nel frattempo era scappato via.

Una mandria di mucche impazzite

Come riportato dal Mirror, alcuni residenti della zona hanno affermato che già nel maggio di quest’anno un uomo era stato ferito dalle stesse mucche “pazze”. Trasportato in aereo in ospedale, il fortunato cittadino è sopravvissuto.

La donna era a quasi trenta metri dalla strada, secondo uno dei testimoni. I soccorsi, arrivati in elicottero, hanno inutilmente cercare di rianimarla prima di constatarne il decesso.

La vittima è stata calpestata da una mandria di circa trenta capi di razza Limousine, formata da vacche e vitelli.

Una donna conosciuta e benvoluta

La vittima era una donna del luogo, molto amichevole con tutti. Ha lavorato per molto tempo in un supermercato del posto, motivo per il quale era conosciuta da tutti.

Viveva da sola, era vegetariana e amava gli animali. In particolare il suo cane, con il quale era abituata a fare lunghe passeggiate. Chi la conosceva l’ha descritta come “un essere umano davvero gentile”.

Il proprietario del campo ha dichiarato che, avendo già avuto in passato problemi con quella mandria, ha riempito il perimetro del suo terreno con cartelli che avvertono le persone a camminare lontano dai campi, specialmente se accompagnate da cani.

Purtroppo però, l’avvertimento non è bastato.