Mandorle ritirate per presenza di aflatossine: quali sono i lotti richiamati dal Ministero della Salute

Diversi lotti di mandorle sono stati ritirati dai supermercati su decisione del ministero della Salute. Il ritiro è stato effettuato in via precauzionale a causa del rischio contaminazione da aflatossine. Si tratta di confezioni di mandorle vendute da diversi marchi e in diversi formati. Le marche coinvolte dal ritiro a scopo precauzionale sono: Dattilo, Movida Catering e I&D.

Mandorle ritirate: ecco le confezioni coinvolte

Queste le tipologie di mandorle ritirate dai supermercati su indicazione del ministero della Salute:

· Dattilo: bustine da 40 grammi con i numeri di lotto 277/22 e 290/22;

· Movida Catering: secchielli da 700 grammi con i numeri di lotto 270/22, 294/22 e 273/22;

· Movida Catering: secchielli da 1 kg con i numeri di lotto 277/22 e 291/22;

· I&D Srl: vaschette compostabili senza marchio da 200 grammi e 400 grammi con i 279/22, 280/22 e 295/22.

Cosa deve fare chi ha comprato le mandorle a rischio aflatossine

Chi ha comprato i prodotti appena elencati, tutti commercializzati dall’azienda I&D di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, è tenuto a non consumare le mandorle e a riportare le confezioni nei punti vendita. Nel dettaglio, le mandorle sono state ritirate a scopo precauzionale per il rischio di aflatossine, tossine prodotte dal metabolismo di alcuni funghi.

Le aflatossine conosciute sono 17 e alcune di esse sono tossiche: B1, B2, G1, G2 e la aflatossina M1.

Si tratta di tossine che si possono sviluppare nel corso delle varie fasi di produzione, raccolta e immagazzinamento di frutta secca, riso e granturco. Solitamente è il mais la tipologia di cereale più a rischio aflatossine.

Mandorle ritirate, quali sono i rischi per la salute umana

Ma quali sono i rischi per la salute umana? Le aflatossine possono provocare una tossicità sul breve-medio periodo e, nei casi più gravi, anche cronica. Solitamente colpiscono il fegato.

In particolare l’aflatossina B1 può avere un’azione sui geni e sullo sviluppo del cancro al fegato. A partire dal 1993 l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha classificato la aflatossina B1 come agente cancerogeno per l’uomo.

ll regolamento Ue 1881/2006 ha inoltre fissato i limiti massimi relativi alla presenza delle aflatossine nei prodotti alimentari, inclusa la frutta secca e, nel caso dell’ultimo ritiro, le mandorle.