Mamma uccisa per strada mentre spingeva il passeggino col figlio di 3 mesi: è caccia all'uomo a New York

Stava spingendo il passeggino con dentro il figlio di tre mesi, quando all’improvviso è stata freddata con un colpo di arma da fuoco alla testa. È successo a una ragazza di 20 anni mentre camminava per una strada di New York, nell’Upper East Side di Manhattan, secondo quanto riporta il Guardian che cita fonti del dipartimento di polizia della città.

La donna è stata trasportata d’urgenza al Metropolitan Hospital Center, ma purtroppo non ce l’ha fatta. È morta in seguito alle gravi ferite riportate, mentre il suo bambino è rimasto fortunatamente illeso.

Il sindaco di New York, Eric Adams, ha presenziato a una conferenza stampa sull’accaduto per lanciare un appello per trovare il killer. Il primo cittadino ha manifestato la forte volontà di trovare il colpevole di “questo orribile crimine” per consegnarlo alla giustizia.

We lost a 20 year old woman on the Upper East Side tonight.

She was pushing a stroller when a gunman took her life.

More guns in our city means more lives lost. It means more babies crying as those who love them lie dead.

We cannot allow this epidemic to keep claiming lives.

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) June 30, 2022