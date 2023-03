Mamma picchia ragazzina 12enne e la prende per il collo davanti alla scuola: aveva litigato con suo figlio

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Prima l’ha afferrata per il collo, poi ha cominciato a picchiarla con violenza. È quanto accaduto a Ferrara, dove una madre si è scagliata contro una ragazzina di 12 anni di fronte alla scuola media frequentata dalla giovanissima, il tutto sotto gli occhi impauriti di decine di persone tra genitori e alunni. Sul caso indagano i carabinieri.

Picchia e prende per il collo una ragazzina di 12 anni, cos’è successo

Come ricostruisce ‘Il resto del Carlino’, il fatto è avvenuto alle 8 di mattina di venerdì 17 marzo a Ferrara, di fronte all’ingresso di una scuola media.

Alunni, insegnanti e genitori stavano attendendo il suono della campanella quando all’improvviso una madre si è scagliata contro una ragazzina di 12 anni.

Fonte foto: iSTOCK Ferrara, una madre ha picchiato una 12enne all’ingresso della scuola. I genitori della vittima hanno denunciato

La donna avrebbe avvicinato la ragazzina per poi iniziare a prenderla a schiaffi. Per questo si è reso necessario l’intervento del personale della scuola: la ragazzina è stata portata all’interno e ascoltata dagli insegnanti che si sono subito voluti accertare che stesse bene.

La bambina non presentava ferite, ma appariva oltremodo spaventata. Dalla scuola hanno dunque telefonato ai suoi genitori per metterli al corrente dell’accaduto.

La denuncia

I genitori si sono subito precipitati presso la scuola. La piccola è stata accompagnata al pronto soccorso per i dovuti accertamenti.

Contro la madre aggressiva è stata presentata una querela, e la ricostruzione è stata resa possibile anche grazie all’intervento di alcune persone presenti durante l’episodio.

In questo momento sono in corso le indagini per ricostruire la vicenda e stabilire le responsabilità delle parti coinvolte.

Il motivo dell’aggressione

Come precisa ‘Il resto del Carlino’, il motivo che ha portato la donna ad aggredire l’alunna non è ancora definito, ma alcune informazioni incrociate consentono di formulare una prima ipotesi.

Le indiscrezioni dicono che tra la vittima e il figlio della donna ci sarebbero stati dei dissapori in sede scolastica. Di questo aspetto – scrive ‘Il resto del Carlino’ – la scuola si era già fatta carico, anche se potrebbe trattarsi di normali dinamiche tra compagni di classe.

La madre dell’alunno, quindi, avrebbe scelto di intervenire in prima persona per punire la 12enne.

Solo pochi mesi fa a Copparo, nel Ferrarese, un uomo ha aggredito un docente “colpevole” solamente di aver rimproverato la figlia durante l’ora di lezione.