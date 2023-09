Maltratta la compagna e compra la droga con i soldi del bonus bebé: 27enne arrestato in flagranza a Bronte

L’uomo, secondo quanto riferito da Catania Today, ora si trova agli arresti domiciliari in un’altra abitazione ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto.

L’incidente mortale

Lo scorso 3 giugno, nella città del catanese si era registrato un gravissimo incidente: una donna è morta quando la Volkswagen Polo guidata dal marito, un allevatore di Maniace, ha invaso la corsia opposta ed è poi uscita di strada terminando la sua corsa contro un muretto. L’uomo, che era alla guida, e i due figli della coppia sono rimasti feriti.

La vittima si chiamava Cinzia Sanfilippo e aveva 46 anni. La tragedia è avvenuta attorno alle 2.30 di sabato 3 giugno in via Plutone, nota anche come Sp 211, in contrada Cantera.