Maltempo, tornano pioggia e neve: temporali anche al Sud, l'Italia respira dopo la grande siccità

La riscossa dell’inverno. Dopo un dicembre anomalo, l’inizio del 2023 ha rappresentato per l’Italia una sorta di continuità in termini di temperature elevate, decisamente sopra la media. Ora, però, una perturbazione è pronta a colpire l’Adriatico e le regioni del Sud, seguita da un rinforzo dell’anticiclone che, però, sarà poi contrastato da una seconda ondata di maltempo, proveniente dall’Atlantico, che toccherà anche il Nord Italia. Insomma, sono in arrivo pioggia e neve. Ecco le previsioni fino al weekend.

Il ciclone tra le due perturbazioni

Nel corso di lunedì 9 gennaio una perturbazione si posizionerà sull’Adriatico e si dirigerà gradualmente verso le regioni meridionali.

Sarà seguita da un rinforzo dell’anticiclone nella giornata di mercoledì 11 gennaio, che riporterà – temporaneamente – condizioni di stabilità.

Subito dopo, però, è attesa una seconda perturbazione, questa volta proveniente dall’Atlantico: dovrebbe raggiungere le regioni di Nord Ovest, per poi interessare Sardegna, Toscana e quindi il Centro Sud.

Il meteo della settimana fino al weekend

Ma come sarà il meteo fino al weekend? Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Martedì 10 gennaio

Nord: cielo sereno o poco nuvoloso salvo residue nubi su Alpi di confine, specie tra Valle D’Aosta, alto Piemonte e Valtellina; velature entro sera al Nord Ovest. Temperature in lieve aumento, massime tra 12 e 16 gradi;

cielo sereno o poco nuvoloso salvo residue nubi su Alpi di confine, specie tra Valle D’Aosta, alto Piemonte e Valtellina; velature entro sera al Nord Ovest. Temperature in lieve aumento, massime tra 12 e 16 gradi; Centro: Stabile e soleggiato sulle tirreniche; residua instabilità sul versante adriatico. Temperature in calo, massime tra 10 e 15 gradi;

Stabile e soleggiato sulle tirreniche; residua instabilità sul versante adriatico. Temperature in calo, massime tra 10 e 15 gradi; Sud: ancora spiccata instabilità fino al pomeriggio con rovesci e locali temporali su Puglia, Lucania, Calabria e Sicilia. Temperature in calo, massime tra 11 e 16 gradi.

Mercoledì 11 gennaio

Nord: tempo prevalentemente stabile e soleggiato, salvo innocue velature in transito. Peggiora la sera con piovaschi sparsi, neve oltre i 900-1200m. Temperature con poche variazioni, massime tra 10 e 15 gradi;

tempo prevalentemente stabile e soleggiato, salvo innocue velature in transito. Peggiora la sera con piovaschi sparsi, neve oltre i 900-1200m. Temperature con poche variazioni, massime tra 10 e 15 gradi; Centro: cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti sulla Toscana, associati a piovaschi sparsi serali. Temperature in rialzo, massime tra 11 e 15 gradi;

cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti sulla Toscana, associati a piovaschi sparsi serali. Temperature in rialzo, massime tra 11 e 15 gradi; Sud: stabile e ampiamente soleggiato, salvo qualche nube in più tra nord Sicilia e Sardegna. Temperature in aumento, massime tra 12 e 17 gradi.

Giovedì 12 gennaio

Nord: sereno in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali, Coperto con neve debole o moderata sulle Alpi centrali. Nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e in Romagna, Nubi sparse con ampie schiarite altrove;

sereno in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali, Coperto con neve debole o moderata sulle Alpi centrali. Nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e in Romagna, Nubi sparse con ampie schiarite altrove; Centro: nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla capitale, Sereno sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, Coperto con pioggia moderata sulla dorsale laziale. Coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso, Coperto con pioggia debole altrove;

nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla capitale, Sereno sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, Coperto con pioggia moderata sulla dorsale laziale. Coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso, Coperto con pioggia debole altrove; Sud: coperto con pioggia moderata sui litorali e sulla dorsale calabra, Coperto con pioggia debole sulle pianure e sulla dorsale campana, Piogge di forte intensità sulle subappenniniche. Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico, Coperto con pioggia moderata altrove. Coperto con pioggia debole sul Palermitano, nubi sparse con ampie schiarite su interne sarde, nuvoloso con locali aperture su interne siciliane e sulla zona etnea. Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Venerdì 13 gennaio

Nord: nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle Alpi centrali, Sereno sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi occidentali. Nuvoloso con locali aperture sulle pianure emiliane, Nubi sparse con ampie schiarite altrove;

nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle Alpi centrali, Sereno sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi occidentali. Nuvoloso con locali aperture sulle pianure emiliane, Nubi sparse con ampie schiarite altrove; Centro: Sereno sui litorali tirrenici, coperto con pioggia debole sulla capitale e sulla dorsale toscana, coperto con pioggia moderata sulle pianure toscane, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale. Sul versante adriatico, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale. Sereno altrove.

Sereno sui litorali tirrenici, coperto con pioggia debole sulla capitale e sulla dorsale toscana, coperto con pioggia moderata sulle pianure toscane, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale. Sul versante adriatico, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale. Sereno altrove. Sud: nuvoloso con locali aperture sui litorali e sulla dorsale campana, coperto con pioggia debole sulle pianure e sulle subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale calabra. Sul versante adriatico, invece, nubi sparse con ampie schiarite sul litorale e sulle Murge, sereno sul litorale ionico, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana. Nuvoloso con locali aperture sulla dorsale lucana. Sulle isole maggiori, infine, nubi sparse con ampie schiarite su interne sarde e sulla zona etnea. Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

La tregua dopo la siccità

Secondo Coldiretti, l’arrivo del maltempo, con pioggia e neve, salva l’Italia dalla siccità dopo un 2022 in cui si è registrata la caduta del 30% di precipitazioni in meno, rispetto alla media storica del periodo 1991-2020.

Il deficit idrico è stato del 40%, con pesanti effetti sull’ambiente: dall’agricoltura al turismo della neve, passando per i livelli dello smog nelle città.

Il caldo anomalo di inizio gennaio ha già mandato in tilt la natura con fioriture anomale, l’arrivo del freddo metterebbe invece a rischio i raccolti: la pioggia – sottolinea Coldiretti – è importante per combattere la siccità nelle campagne, ma per essere di sollievo deve durare a lungo, cadere in maniera costante e non troppo intensa.

I temporali violenti, infatti, provocano danni diretti sui terreni, che non riescono ad assorbire l’acqua e sono oggetto di frane e smottamenti, come successo per esempio a Ischia (su cui l’8 gennaio è stata lanciata una nuova allerta meteo).