Maltempo sul Nord Italia: valanghe in Piemonte, tromba d’aria a Mantova, 6 escursionisti dispersi sulle Alpi

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Una domenica di maltempo e disagi in tutta l’Italia, ma il Nord è la zona più colpita. Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco in tutto il Paese. Neve in alta quota, con rischio valanghe in Piemonte e Valle d’Aosta. Gravi allagamenti ad Alessandria e diversi danni a causa delle trombe d’aria nel mantovano. Si cercano anche 6 escursionisti dispersi sulle Alpi svizzere.

Valanghe ad alta quota, 6 escursionisti dispersi

Nel pomeriggio di domenica una valanga si è abbattuta nell’entroterra di Imperia, in Piemonte, coinvolgendo la frazione di Ubaghetta a Monesi, nel comune di Triora.

Almeno quattro le persone coinvolte, tre uomini e una donna, ma al momento non risultano dispersi.

Fonte foto: ANSA Strade allagate in provincia di Alessandria

Sono sei, invece, gli escursionisti dispersi nella zona della Alpi svizzere, di cui si sono perse le tracce dalla serata di sabato.

Valanga anche in Valle d’Aosta, nel comune di Gressoney-Saint-Jean tra Perletoa e Dresal, seguita da un ulteriore distacco che ha raggiunto la località di Gressoney-La-Trinité in fondo alla vallata.

I sindaci dei comuni valdostani hanno invitato i cittadini a restare in casa e, in via preventiva, sono state chiuse la strada regionale 44 e la strada regionale 24.

Tromba d’aria a Mantova, allagamenti ad Alessandria

Nella zona del mantovano in Lombardia, sul comune di Porto Mantovano, si è abbattuta una forte tromba d’aria.

Il forte vento ha scoperchiato diverse abitazioni e capannoni, con tegole e lamiere volate sulla strada e numerosi danni alle auto in sosta.

Tra le città più colpite, assieme a Genova in Liguria, c’è Alessandria in Piemonte, dove già nella notte del sabato si sono verificati numerosi smottamenti e allagamenti.

A causa dell’esondazione del rio Granetta, in provincia di Alessandria sono stati chiusi il ponte e i guadi sul torrente Erro e sul Lemme, la strada provinciale 225 a Melazzo, le provinciali 61 e 63 e il ponte OltreOrba.

Blackout nel corso della giornata si sono verificati in tutta la regione Piemonte, dove sono state chiuse circa una trentina di strade provinciali e una statale.

Allerta maltempo anche lunedì 11 marzo: le regioni interessate

I rischi dovuti al maltempo proseguiranno anche nella giornata di lunedì 11 marzo. La Protezione Civile ha diramato bollettino arancione per l’Emilia-Romagna.

Allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico per le seguenti regioni:

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Friuli Venezia-Giulia

Lazio

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Toscana

Trentino Alto-Adige

Umbria

Veneto