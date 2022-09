Maltempo: pioggia record e auto bloccate nel fango in Toscana, strade come fiumi in Campania. La situazione

La preannunciata nuova ondata di maltempo si è presentata puntuale, causando importanti disagi in diverse aree d’Italia.

Maltempo in Toscana: la situazione

Quella tra sabato 24 e domenica 25 settembre è stata una notte di forte maltempo in Toscana, con temporali e precipitazioni abbondanti nella parte centrale della regione, specialmente sulla Val di Cecina, nelle province di Pisa, Livorno, Siena.

La piena del fiume Cecina ha creato apprensione nel sud della provincia di Livorno. La situazione è monitorata con attenzione dalla Protezione Civile comunale. Nella serata di sabato alcune persone rimaste intrappolate con l’auto nel fango sono state salvate dai Vigili del Fuoco a Montaperti (Siena), dove ha esondato un torrente.

Il governatore Eugenio Giani, che ha seguito l’evoluzione del maltempo con la Protezione civile, ha segnalato che a Volterra sono caduti fino a 120 millimetri di pioggia in 3 ore, a Monterotondo Marittimo (Grosseto) 170 mm di pioggia in meno di 3 ore, “dati che non si registravano da più di 50 anni”.

Allagamenti si sono verificati nella provincia di Livorno. Forti temporali anche a Piombino e Follonica (Grosseto). A Radicondoli (Siena), durante la notte, sono stati superati i 200 mm di pioggia, mentre nella vallata parallela il livello del fiume Cecina, a Pomarance (Pisa), in un’ora è passato da zero a 4 metri. I temporali si sono poi spostati nella Toscana meridionale.

A Firenze l’ondata di maltempo ha trasformato in una notte anche il fiume Arno, che nel suo attraversamento a Firenze ha visto aumentare decisamente la sua portata d’acqua in poche ore.

Fonte foto: ANSA Strade allagate anche a Napoli, in Campania.

Maltempo in Campania: la situazione

Le precipitazioni in corso dalla mattinata di domenica stanno avendo un forte impatto anche sul territorio della Campania: decine gli interventi da parte di tecnici e volontari. La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato per tutta la giornata di lunedì 26 settembre l’allerta meteo di livello Arancione già in vigore per domenica.

Le situazioni più critiche si registrano, al momento, nella provincia di Caserta. Sono stati segnalati allagamenti a Caserta, Carinaro, Capua, Pignataro, litorale Domizio, Grazzanise, Casal di Principe, Cesa e Curti.

A Napoli le strade sono diventate fiumi. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, come appreso da ‘Ansa’ da fonti interne al Comune di Napoli, “è in procinto di emanare un’ordinanza di chiusura delle scuole che non erano già destinate a seggio elettorale” per la giornata di lunedì 26 settembre.

Strade allagate anche a Ischia, dove un commerciante, in segno di protesta, ha attraversato in canoa il corso principale di Lacco Ameno. Disagi anche a Capri, in particolar modo nell’area degli imbarchi dove sono saltati alcuni collegamenti.

Maltempo in Friuli: la situazione

Protezione Civile all’opera anche in Friuli Venezia Giulia a causa del maltempo: a Treppo Grande e ad Attimis sono caduti alcuni alberi, mentre a Cividale e a Duino Aurisina si sono verificati allagamenti. Acqua negli scantinati a Cervignano del Friuli. Una piccola frana si è registrata ad Attimis, mentre a Latisana si è allagato un sottopasso.