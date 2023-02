Maltempo, neve a bassa quota e vento forte: danni ad Alessandria, allerta gialla in 9 regioni. La situazione

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Una nuova ondata di maltempo sta colpendo l’Italia in queste ore, tra neve (anche a bassa quota), venti di burrasca e temporali. Fari puntati sull’Alessandrino, dove si sono verificati danni.

Maltempo, danni nell’Alessandrino per il forte vento

Dalla prima mattinata di domenica 26 febbraio, forti raffiche di vento stanno interessando la provincia di Alessandria, nelle zone maggiormente esposte alle correnti di bora. La Protezione Civile ha segnalato danni con cadute di alberi, interruzione di corrente, tetti di case e capannoni scoperchiati tra Molino dei Torti, Alzano Scrivia, Bassignana e altri comuni nell’Alessandrino.

Sono stati registrati dalle centraline, quasi ovunque in pianura, valori di vento pari a 70 km/h, con raffiche che si avvicinate ai 90 a Ponzano Monferrato e Isola San Antonio, secondo le rilevazioni di Arpa Piemonte e Dati Meteo Asti.

Alcune strade, come riporta l’agenzia ‘ANSA’, sono state completamente o parzialmente chiuse, come la SP 100, dopo Monleale, nel Tortonese, per piante sulla carreggiata. Per assistere la popolazione è stato aperto il Centro Operativo Comunale di Bassignana, vicino a Valenza.

Ad Alessandria città, lungo le vie, è possibile osservare vasi rovesciati. Dalla sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco sono state segnalate oltre una sessantina di chiamate in attesa, che si aggiungono agli interventi in corso. Tutte le squadre sono in azione.

Maltempo, allerta gialla in 9 Regioni d’Italia

Già nella giornata di sabato 25 febbraio, la Protezione Civile aveva annunciato, in una nota, che dalle prime ore di domenica 26 febbraio erano previste precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna orientale, in estensione a Toscana, Umbria, Lazio e Campania.

Dalla tarda mattinata di domenica, erano attese, inoltre, nevicate con quota neve in calo. Nello specifico: “fino ai 200-500 metri su Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte e Marche occidentali, dove le nevicate potranno registrarsi temporaneamente fino a quote di pianura specie al nord-ovest, con accumuli al suolo generalmente moderati e abbondanti a quote superiori; fino ai 400-600 metri su Toscana e Umbria, con accumuli al suolo da deboli a moderati e fino ai 600-800 metri su Abruzzo e Molise con accumuli al suolo da deboli a moderati”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, la Protezione Civile aveva ufficializzato per la giornata di domenica 26 febbraio allerta gialla per 9 regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Toscana e Umbria.

Fiocchi di neve sono caduti anche in Lombardia nella mattinata di domenica 26 febbraio.

Meteo, prorogata l’allerta in Campania

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di allerta meteo di colore giallo attualmente in vigore fino alle ore 16 di lunedì 27 febbraio, su tutto il territorio campano a esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro).

Si è evidenziato un possibile rischio idrogeologico con allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con inondazione delle aree limitrofe anche per effetto di criticità locali. La Protezione civile ha raccomandato di prestare attenzione anche a possibili danni alle coperture e alle strutture provvisorie oltre che alla caduta di rami o alberi.