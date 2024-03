Maltempo in Valle d'Aosta, valanga ostruisce una galleria isolando Gressoney: residenti e turisti bloccati

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Maltempo in Valle d’Aosta, prosegue la perturbazione che sta colpendo in queste ore il Nord Italia. La neve che continua ad accumularsi ha provocato una valanga nella valle del Lys che ha ostruito una galleria e bloccato l’unica strada. Isolati due comuni.

Valanga ostruisce galleria in Valle d’Aosta

Nella giornata di domenica 3 marzo una valanga è caduta sulla strada regionale 44 della valle del Lys, in Valle d’Aosta.

Come riporta Ansa, l’enorme massa di neve è andata ad ostruire la galleria Bounison in località Gatti Neri, nel territorio del comune di Gaby, bloccando l’unica strada per scendere a valle.

Fonte foto: Tuttocittà.it La valanga a Gaby nella valle del Lys, in Valle d’Aosta

Fortunatamente non ci sono persone rimaste coinvolte, come confermato dal sindaco di Gaby, Francesco Valerio.

Isolati Gressoney Saint Jean e Gressoney-La-Trinité

In seguito alla valanga la strada è stata chiusa, isolando i due comuni nella parte più della valle, Gressoney Saint Jean e Gressoney-La- Trinité, e una parte del territorio di Gaby.

Bloccati dunque i residenti, assieme ai circa 800 turisti presenti nei tre comuni, che fanno parte del comprensorio sciistico del Monte Rosa.

Sul posto sono intervenuti forze dell’ordine, vigili del fuoco, protezione civile e personale della Commissione Valanghe, che dovrà decidere come e quando intervenire per la rimozione della neve.

“La situazione ora è ferma, ha smesso di nevicare ma le previsioni parlano di precipitazioni abbondanti nella notte. Dunque, operazioni ferme. Se ne riparlerà domani mattina”, ha dichiarato il sindaco di Gaby al Corriere della Sera.

Maltempo, chiuse diverse strade in Valle d’Aosta

A causa del pericolo valanghe e delle intense nevicate sono state chiuse diverse altre strade in Valle d’Aosta.

Il sindaco di Aymavilles, in accordo con il primo cittadino di Cogne, ha disposto la sospensione della circolazione lungo la strada regionale 47 di Cogne. A Cogne il sindaco ha chiuso al traffico le strade comunali di Cogne-Lillaz e Cogne-Valnonte.

Allerta arancione per valanghe in Piemonte

Il maltempo preoccupa anche il vicino Piemonte, dove è allerta arancione per rischio idrogeologico e valanghe nelle valli Sesia, Cervo, Chiusella, Orco, Lanzo, Susa, Sangone, Chisone, Pellice e Po.

Secondo il bollettino emesso da Arpa Piemonte l’allerta meteo è invece gialla per il resto della regione, verde per la sola Valle Scrivia.