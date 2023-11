Maltempo in Toscana, esondano il fiume Bisenzio e diversi torrenti: strade come fiumi, un morto a Prato

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

L’ondata di maltempo che ha investito l’Italia sta provocando danni e disagi in diverse zone della Toscana, dove è stata emessa l’allerta meteo arancione per la tempesta Ciaran. A causa delle forti piogge diversi fiumi e torrenti sono usciti dagli argini. Il Furba è esondato a Carmigliano, allagando la frazione di Seano. Esondati anche il Bisenzio a Campi e il Senio a Palazzuolo. Morto un uomo a Montemurlo.

Morto 85enne a Montemurlo

A Montemurlo, in provincia di Prato, un uomo di 85 anni è stato trovato morto all’interno della sua abitazione, completamente allagata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

Non è chiaro se l’anziano sia morto a causa di un malore o se sia annegato, non riuscendo a raggiungere i piani alti dell’abitazione.

Toscana flagellata dal maltempo

Pioggia intensa e forte vento hanno colpito gran parte della Toscana. Decine gli interventi fatti dai vigili del fuoco nelle province di Firenze, Pistoia, Pisa, Livorno e Prato.

A Prato e Barberino del Mugello i sommozzatori dei vigili del fuoco sono intervenuti per liberare diverse persone rimaste intrappolate in auto nei sottopassi allagati. A Firenze un grosso albero è caduto in viale Giannotti, per fortuna senza colpire nessuno.

Il presidente della Regione Eugenio Ciani lancia l’allarme sui social: “Non scendete in strada. Non circolate con l’auto, chi può raggiunga i piani alti delle case!”. E dichiara lo stato di emergenza: “Ho dichiarato lo stato di emergenza regionale e sono già in contatto con il Governo per quello nazionale. La situazione è davvero molto grave“.

⚠️Le immagini sono chiare, non scendete in strada. Non circolate con l’auto, chi può raggiunga i piani alti delle case! pic.twitter.com/RGt6JqST6X — Eugenio Giani (@EugenioGiani) November 2, 2023

Esondato il torrente Furba a Seano

Situazione critica a Seano, frazione di Carmigliano (Prato), dove nella serata di giovedì 2 novembre è esondato il torrente Furba a causa delle intense precipitazioni delle ultime ore.

Come riporta La Nazione, l’abitato è stato completamente allagato, le strade si sono trasformate in fiumi di acqua e fango. “Andate ai piani alti delle case”, ha scritto il Comune di Carmignano sui social annunciando il passaggio della piena del torrente.

Esonda il Bisenzio a Campi Bisenzio

Situazione complicata anche a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, dove è esondato il Bisenzio. Il fiume è uscito dagli argini in due punti, nel centro storico e a Ponte a Capalle.

Lo informa il Comune in un post su Facebook in cui viene raccomandato ai cittadini di andare ai piani alti delle case. Strade allagate, in alcuni video sui social si vede l’onda di acqua e fango che porta via decine di auto, come fossero giocattoli.