Maltempo in Irpinia tra Napoli e Avellino: danni a case e auto: paura per un 12enne intrappolato in casa

Nubifragio in Irpinia. Il maltempo ha colpito alcuni comuni tra le province di Napoli e Avellino causando danni seri sia alle abitazioni che alle auto e alla circolazione stradale. Paura anche per un 12 enne di cui non si sono avute notizie per ore.

I danni del maltempo in Irpinia

Durante il primo pomeriggio del 27 agosto tra i comuni di Baiano, Mugnano del Cardinale e Sirignano, tutti localizzati nella zona dell’Irpinia al confine tra le province di Napoli e Avellino, si è abbattuto un nubifragio.

Le piogge improvvise dopo mesi di siccità diffusa in tutto il Sud Italia hanno portato all’esondazione del Regio Lagno, che ha invaso la Strada Statale 7 arrivando al centro abitato del comune di Mugnano del Cardinale.

La zona colpita dal maltempo

Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, non si segnalerebbero morti o feriti a causa del maltempo. Diverse comunque le operazioni di soccorso portate a termine dai volontari della protezione civile e dalle forze dell’ordine.

I problemi al traffico sulle strade

Le difficoltà maggiori si sono verificate sulle strade dell’Irpinia, dove diversi automobilisti sono rimasti bloccati nelle loro auto e hanno dovuto essere portati in salvo dal fiume di acqua e fango che aveva invaso le carreggiate.

Una situazione che si è verificata principalmente proprio sulla Strada Statale 7 che attraversa due dei comuni più colpiti dal nubifragio, Mugnano del Cardinale e Sirignano.

Temporaneamente chiusa però anche l’autostrada A16 Napoli Canosa. La circolazione è stata interrotta per permettere la rimozione dei detriti che avevano bloccato l’ingresso nella zona del casello di Baiano.

Il 12enne scomparso per ore dopo il nubifragio

Paura durante il nubifragio che ha colpino l’Irpinia per un ragazzo di 12 anni che si trovava all’interno dell’appartamento in cui abita con i genitori, al piano terra di una palazzina.

Per diverse ore i soccorritori non hanno avuto sue notizie mentre la casa era stata completamente invasa dall’acqua e dal fango che erano fuoriusciti dai torrenti vicini e avevano allagato le strade.

Dopo alcune ore però i soccorsi sono riusciti a individuare il 12enne, che si trovava al primo piano della palazzina. Si è salvato aggrappandosi a un’inferriata e arrampicandosi.