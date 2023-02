Maltempo in arrivo sull'Italia, il Nord aspetta la pioggia per combattere la siccità: dramma neve sulle Alpi

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

L’Italia torna a fare i conti con la pioggia. Dopo l’anticiclone di San Valentino, che ha acuito la siccità soprattutto nel Nord Ovest del Paese, è previsto un drastico abbassamento della temperatura, con correnti umide e uno scirocco che porterà nuvole e piogge dalla Toscana in su e uno sbuffo anticiclonico di matrice sub tropicale al Centro-Sud.

Vortice freddo dalla Spagna

Nella prima parte della settimana, l’aria fredda artica che arriverà dalla Spagna contribuirà al calo delle temperature sul Nord Ovest, con nuvole e piogge.

Al Sud, invece, temperature in aumento grazie a uno sbuffo anticiclonico di matrice sub tropicale.

Fonte foto: ANSA Una veduta del ghiacciaio della Marmolada, luglio 2022

Cosa può cambiare da mercoledì

Stando alle previsioni degli esperti di 3bMeteo, da mercoledì sono quindi previste nuvole e piogge, non molto intense ma comunque diffuse su tutto il Nord e, a tratti, anche al Centro, soprattutto sulla Toscana.

Al Sud, invece, le temperature non dovrebbero calare per via dello scirocco che soffierà su tutta la penisola.

Allarme siccità, dati drammatici sulle Alpi

Intanto, arrivano dati drammatici direttamente dalle Alpi: -53% di neve, laghi e fiumi in forte sofferenza, quasi in secca come la scorsa estate.

I corsi d’acqua hanno raggiunto uno stato di severità idrica “media” in tre delle sette autorità di distretto, secondo quanto riferito da Legambiente (elaborando i dati di Cima Research Foundation), che aggiunge come il bacino del Po registri “un deficit del 61%”.

Il meteo della settimana fino al weekend

Ma come sarà il meteo fino al weekend? Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Martedì 21 febbraio

Nord: nuvoloso con piovaschi in Liguria; altrove nubi basse e banchi di nebbia in Val Padana, specie tra Lombardia e Nordest. Maggiori schiarite sulle Alpi. Temperature stabili, massime tra 12 e 16 gradi;

nuvoloso con piovaschi in Liguria; altrove nubi basse e banchi di nebbia in Val Padana, specie tra Lombardia e Nordest. Maggiori schiarite sulle Alpi. Temperature stabili, massime tra 12 e 16 gradi; Centro: molto nuvoloso sulle Tirreniche con piovaschi in Toscana; poche nubi sul versante adriatico. Temperature stabili, massime tra 12 e 17 gradi;

molto nuvoloso sulle Tirreniche con piovaschi in Toscana; poche nubi sul versante adriatico. Temperature stabili, massime tra 12 e 17 gradi; Sud: nuvoloso per addensamenti di nubi basse su Campania e coste tirreniche di Lucania e alta Calabria; ampie schiarite altrove. Temperature in rialzo, massime tra 14 e 18 gradi.

Mercoledì 22 febbraio

Nord: molto nuvoloso su Liguria e Pianura Padana; schiarite sulle Alpi. Piogge la sera a partire da Ovest. Temperature in diminuzione, massime tra 9 e 13 gradi;

molto nuvoloso su Liguria e Pianura Padana; schiarite sulle Alpi. Piogge la sera a partire da Ovest. Temperature in diminuzione, massime tra 9 e 13 gradi; Centro: cielo molto nuvoloso praticamente ovunque, con qualche pioviggine in alta Toscana; maggiori schiarite lungo l’Appennino. Temperature in lieve aumento, massime tra 11 e 16 gradi;

cielo molto nuvoloso praticamente ovunque, con qualche pioviggine in alta Toscana; maggiori schiarite lungo l’Appennino. Temperature in lieve aumento, massime tra 11 e 16 gradi; Sud: cielo in prevalenza soleggiato, salvo addensamenti di nubi basse su Campania costiera e Puglia. Sereno o poco nuvoloso sulle Isole. Temperature in aumento, massime tra 15 e 19 gradi.

Giovedì 23 febbraio

Nord: Al nord ovest : coperto con pioggia debole in riviera ligure, Nuvoloso con locali aperture altrove. Al nord est : Coperto con neve debole o moderata sulle Dolomiti, Nuvoloso con locali aperture altrove;

coperto con pioggia debole in riviera ligure, Nuvoloso con locali aperture altrove. : Coperto con neve debole o moderata sulle Dolomiti, Nuvoloso con locali aperture altrove; Centro: Sul tirreno : nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale, Nuvoloso con locali aperture altrove. Sull’adriatico : Nuvoloso con locali aperture sui litorali e sulle subappenniniche, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, Nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso;

: nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale, Nuvoloso con locali aperture altrove. : Nuvoloso con locali aperture sui litorali e sulle subappenniniche, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, Nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso; Sud: Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulle pianure, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana e sulla dorsale lucana, Nuvoloso con locali aperture altrove. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sulla Costa Smeralda, Sereno sulla zona etnea, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Venerdì 24 febbraio

Nord: Al nord ovest : coperto con pioggia debole sulle pianure lombardo piemontesi, Nuvoloso con locali aperture altrove. Al nord est : Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane, Nuvoloso con locali aperture altrove;

: coperto con pioggia debole sulle pianure lombardo piemontesi, Nuvoloso con locali aperture altrove. : Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane, Nuvoloso con locali aperture altrove; Centro: Sul tirreno : nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale, Nuvoloso con locali aperture altrove. Sull’adriatico : Nuvoloso con locali aperture sulle subappenniniche, Nubi sparse con ampie schiarite altrove;

: nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale, Nuvoloso con locali aperture altrove. : Nuvoloso con locali aperture sulle subappenniniche, Nubi sparse con ampie schiarite altrove; Sud: nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure e sulla dorsale calabra, Sereno altrove. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico e sulla dorsale molisana, Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico, Sereno sulle Murge e sulla dorsale lucana. Sulle isole maggiori: Sereno sul palermitano e sul cagliaritano, Nuvoloso con locali aperture sulla Costa Smeralda, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.