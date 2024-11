Maltempo e allerta rossa a Catania, situazione critica ad Acireale: strade allagate e persone bloccate in auto

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una forte ondata di maltempo ha colpito la provincia di Catania e in particolare il comune di Acireale. La situazione era stata preannunciata dalla diramazione dell’allerta rossa, ma i disagi sembrano essere peggiori del previsto. La situazione più complicata è quella di Acireale, sulla costa ionica, dove sono dovuti intervenire i sommozzatori dei vigili del fuoco di Catania per liberare persone rimaste bloccate in auto a causa della forza dell’acqua.

Maltempo: allerta rossa a Catania

L’allerta rossa per maltempo in provincia di Catania ha provocato decine di interventi di soccorso. Le forti piogge delle ultime ore hanno provocato l’allagamento di diverse strade ad Acireale e l’esondazione di alcuni torrenti.

Nella maggior parte dei casi i vigili del fuoco hanno dovuto soccorrere automobilisti rimasti intrappolati a causa dell’allagamento delle strade.

Fonte foto: ANSA/Vigili del Fuoco

Strade allagate ad Acireale a causa del maltempo

Gravi disagi per il maltempo ad Acireale

Come riportato dal Giornale di Sicilia, tra le situazioni più critiche si segnalano gli allagamenti in via San Piero Patti ad Acireale, dove a causa delle piogge insistenti un torrente è esondato e l’acqua ha invaso il centro abitato.

I vigili del fuoco sono intervenuti anche in via Cristoforo Colombo e a Capo Mulini, zone nelle quali ci sono corsi d’acqua che rischiano di esondare e per questo motivo sono tenuti sotto stretto monitoraggio. Sono ore complicate per i vigili del fuoco, che sono arrivati ad Acireale anche dai distaccamenti Catania Nord, Palagonia e Maletto.

Gli interventi già conclusi sono diverse decine, ma la situazione è ancora particolarmente critica per l’allerta rossa meteo.

Il messaggio del sindaco di Acireale: “Serve prudenza”

Il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, ha deciso di sospendere la Zona a traffico limitato nel centro storico in modo da facilitare gli spostamenti, resi particolarmente difficili dal maltempo che ha colpito la provincia di Catania.

La Ztl è stata sospesa fino alle 17. Inoltre, lo stesso sindaco si è rivolto ai cittadini di Acireale chiedendo ai genitori dei bambini che si trovano a scuola di “non avere fretta di andare a prenderli” perché “i ragazzi sono al sicuro”.

“Vi chiedo di aspettare il momento adatto per spostarvi – ha detto il sindaco di Acireale – È necessaria un po’ di prudenza, abbiamo attivato tutte le nostre forze di protezione civile e siamo in contatto con la protezione civile regionale della Sicilia”.