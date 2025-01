Maltempo e allerta meteo in Campania: scuole chiuse in molti comuni, torna la neve sul Vesuvio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Maltempo in Campania. Il forte vento, il brusco calo delle temperature e le conseguenti nevicate, anche a bassa quota, hanno provocato diversi disagi in tutta la regione, dalla costa alle zone interne. Prorogata l’allerta meteo, numerosi Comuni, tra cui Caserta e Salerno, hanno deciso di chiudere le scuole.

Maltempo in Campania

La Campania alle prese con il maltempo, tra nevicate, gelate e forti raffiche di vento.

Fin dalla serata di sabato 11 gennaio si sono registrati un brusco e consistente abbassamento delle temperature e forti raffiche di vento, che hanno portato a nevicate anche a bassa quota.

Fonte foto: ANSA Nevicate in Irpinia e nel Salernitano

Come riporta Ansa, la neve è caduta in particolare nelle aree interne, nelle province di Benevento, Avellino e Salerno.

Imbiancato anche il Vesuvio: neve sulla cima ma non solo, anche lungo gran parte della sua dorsale.

Nevicate e raffiche di vento fino a 100 km/h

Notevoli i disagi causati dal forte vento, Adnkronos riporta che a Napoli sono state registrate raffiche fino a 100 km/h.

Isolata da domenica mattina l’isola di Capri, trasporti marittimi a singhiozzo da e per le altre isole del Golfo di Napoli.

Numerosi gli alberi caduti e abbattuti dal vento, che hanno provocato danni e disagi ai trasporti.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa in una tratta della Circumvesuviana sulla Napoli-Baiano a causa di un albero caduto sulla linea elettrica. In Irpinia è stata chiusa una strada provinciale a causa di alberi crollati sulla carreggiata.

In provincia di Salerno sono stati registrati locali allagamenti e frane. Ed è esondato il fiume Calore nei pressi di Eboli, portando alla chiusura della provinciale 317.

Allerta meteo in Campania per lunedì 13 gennaio

L’allerta meteo gialla che era stata emessa dalla Protezione civile della Campania per domenica 12 gennaio è stata prorogata fino alle 12 di domani, lunedì 13 gennaio.

L’avviso è stato emesso per “vento forte con raffiche, mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate, nevicate e gelate sull’intero territorio”.

Scuole chiuse

A causa dell’allerta meteo e del rischio di nevicate e gelate, molti Comuni hanno deciso di chiudere le scuole per la giornata di lunedì 13 gennaio.

In provincia di Avellino, in particolare nell’Alta Irpinia, sono oltre 30 i Comuni che hanno deciso di chiudere le scuole. Tra questi non c’è il capoluogo, dove si andrà a lezione regolarmente.

Nessun provvedimento a Napoli, scuole chiuse in alcuni centri della provincia, nell’area di Nola.

Non si andrà a lezione invece a Salerno e a Caserta, così come in diversi comuni di entrambe le province. Scuole chiuse anche in alcuni paesi in provincia di Benevento.