Maltempo e allagamenti in Liguria, danni e disagi da Genova a Savona: la video gallery delle città sottoacqua

Una violenta ondata di maltempo ha colpito la Liguria nella giornata di mercoledì 16 ottobre 2024. Le condizioni meteo critiche hanno portato alla chiusura di importanti vie di comunicazione, tra cui l’autostrada A10 e la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia. Si registrano danni e disagi anche nel Savonese.

Bambini chiusi a scuola a Celle, l’annuncio del sindaco

Il sindaco di Celle Marco Beltrame durante l’allerta gialla per temporali lancia un appello "a far rimanere i bambini a scuola al primo piano oggi pomeriggio fino a nuovo ordine".

Tratto dell’Aurelia chiusa per una frana

A causa della forte ondata di maltempo, che si sta abbattendo in queste ore nel nord Italia e in modo particolare in Liguria, in via Alla Costa a Celle Ligure (Savona) all’inizio dell’Aurelia si è staccata tutta la parete a verde e la strada risulta inagibile.

Torrente Letimbro in piena a Savona

Fiume Bormida esonda in alcune località del savonese

Il fiume Bormida è esondato nel savonese nelle località di Ferrania, Altare e Cairo Montenotte a causa delle forti piogge che hanno portato l’Agenzia regionale per l’ambiente ligure a diramare l’allerta gialla per temporali nella giornata odierna.