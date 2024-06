Maltempo con vento e onde sul Lago di Como, 45 persone salvate da vigili del fuoco e guardia costiera

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il maltempo ha colpito duramente il Lago di Como, con forti raffiche di vento e onde alte più di un metro che hanno messo in difficoltà numerose imbarcazioni. Grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e della guardia costiera, 45 persone sono state salvate in una serie di operazioni coordinate dalla sala operativa della Guardia Costiera di Salò.

Il maltempo che ha colpito il Lago di Como dalla serata di ieri ha causato una situazione di emergenza, con forti raffiche di vento fino a 30 nodi (oltre 50 chilometri orari) e onde alte più di un metro.

La condizione meteorologica avversa ha reso difficoltosa la navigazione per molte imbarcazioni, portando al soccorso di 45 persone.

Intervento di Vigili del Fuoco e Guardia Costiera

Le operazioni di salvataggio sono state tempestive ed efficaci. La Guardia Costiera, con due unità navali, ha portato in salvo 36 persone, mentre altre 9 sono state soccorse dai Vigili del Fuoco, dalla Guardia Costiera Ausiliaria e dal battello dell’Aerosoccorso di Como.

In diversi casi, le barche erano incagliate su scogliere e tra gli alberi, mentre in altri erano in avaria o incapaci di manovrare, rischiando così di scontrarsi contro le scogliere rocciose.

Importanza della sicurezza

Le operazioni di soccorso alle 12 imbarcazioni in difficoltà sono state coordinate dalla sala operativa della Guardia Costiera di Salò, che ha assunto questo compito dal 15 giugno.

La Guardia Costiera ha colto l’occasione per ricordare ai diportisti l’importanza della sicurezza con alcuni passaggi. Basta infatti controllare l’efficienza dell’imbarcazione, il livello del carburante e le dotazioni di sicurezza prima di uscire in barca per ridurre i rischi di situazioni pericolose.

Inoltre, la Guardia Costiera ha sottolineato la necessità di verificare le condizioni meteo (come nel caso del maltempo che ha colpito Milano) e di portare con sé un telefono con collegamento internet, che permette ai soccorsi di localizzare con precisione chi richiede aiuto.