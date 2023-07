Maltempo con temporali e grandine a Nord dal Comasco al Trentino: tetti scoperchiati e alberi caduti

Eventi climatici estremi continuano ad abbattersi sulla penisola, alternando ondate di caldo afoso e maltempo. In diverse aree del nord Italia, dal Comasco al Trentino, temporali e grandine stanno causando danni alle abitazioni e il crollo degli alberi, rendendo necessario l’intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco.

Danni in Lombardia

Tra tarda serata di martedì 11 luglio e nella prima mattinata di mercoledì 12, piogge violente e grandine hanno infierito sull’area nord della Lombardia.

Il momento più violento del nubifragio si è concentrato proprio dopo le 7 di mattina, con raffiche di vento in diverse zone.

Fonte foto: ANSA Intervento dei vigili del fuoco per rimuovere alberi e tetti crollati

A essere colpita è soprattutto la fascia pedemontana, principalmente le province di Como e Varese. Sono al momento un centinaio le richieste di intervento dei vigili del fuoco da parte dei cittadini per tagliare alberi spezzati dalle raffiche di vento e rimuovere i tetti crollati.

Il temporale ha provocato infatti la caduta di numerosi alberi, con conseguenti black out e strade bloccate in più comuni, come Grandate, Albate e Camerlata.

In tutto le operazioni impegnano circa dieci squadre con oltre sessanta vigili del fuoco.

I disagi alla popolazione

Diverse strade sono state bloccate e il viadotto dei Lavatoi è stato temporaneamente chiuso per gli allagamenti e la presenza di piante pericolanti sulla carreggiata.

La circolazione dei treni da e per Milano è stata interrotta tra Fino e Camerlata a causa degli alberi caduti sulle rotaie, mentre il passaggio a livello di via Scalabrini a Como è rimasto bloccato dopo che la violenza del vento ne ha divelto le sbarre.

A Gironico alcuni escursionisti sono stati sorpresi dalla tempesta mentre passeggiavano e tre di loro, tra cui un pensionato di 69 anni, sono rimasti ferito dopo essere stato colpiti e sepolti da alcuni rami, strappati dagli alberi dalla tormenta.

Vigili del fuoco, soccorso alpino e volontari della Sos di Appiano sono intervenuti a prestargli soccorso.

Il maltempo in Trentino

L’ondata di maltempo sta colpendo anche il Trentino Alto Adige, con allagamenti, smottamenti e grandine, con chicchi fino a 6-8 centimetri di diametro.

A essere interessate sono state principalmente le zone di Bedollo, Sèn Jan di Fassa, Carezza e Rovereto.

Diverse strade sono risultate impraticabili a causa di frane e detriti sulla carreggiata, come a Brusago, dove è stata chiusa la strada provinciale 83 per gli alberi finiti lungo tutta la tratta, o la statale 237, a Tione.

Mentre diverse città d’Italia sono contrassegnate dal bollino rosso per il caldo afoso, in Trentino la protezione civile ha emesso un avviso di “allerta gialla” per “forti raffiche di vento, grandine e fulmini”, che rimane in vigore fino alle 12 di giovedì.