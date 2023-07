Maltempo anche a Monza, tregua finita: l’acqua copre le strade e un albero è caduto sopra le auto parcheggiata

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

I violenti temporali che hanno sconvolto il Nord Italia, con pioggia e grandine, sono ripresi. Dopo una breve tregue, nella serata le nubi si sono spostate e le piogge intense si sono estese tra Piemonte e Lombardia, raggiungendo anche Monza. Verso le ore 20:30 i primi tuoni, poi pioggia e grandine. Si segnalano piante cadute sulla carreggiata e strade allagate.

Violento maltempo a Monza

Dopo una breve tregua dalle piogge, tornano sul Nord Italia temporali sparsi e intensi. Tra le diverse città colpite c’è anche Monza. La giornata del 21 luglio ha visto colpite con intensità Seregno, Milano (dove è stata avvistata una tromba d’aria) e altri comuni della Brianza. Nella serata anche il capoluogo è stato raggiunto.

Alle 20:30 i primi segnali, tuoni e lampi, poi pioggia e grandine. I danni sono già evidenti: il sottopasso di viale Libertà è finito sott’acqua, almeno 4 alberi sono caduti su via Correggio e un grosso albero è caduto anche davanti al Policlinico di via Amati.

Fonte foto: ANSA Alberi in strada dopo l’intensa pioggia nel Nord Italia

Temporali al Nord

Pioggia e grandine non danno tregua al Nord Italia. Il caldo estremo ha lasciato spazio ad altri eventi estremi, come i temporali che negli ultimi giorni hanno sconvolto le Regioni settentrionali. La giornata del 21 luglio è stata tra le più difficili, con molti danni segnalati a strade e abitazioni.

Anche se i danni sono difficili da calcolare: in 10 minuti di pioggia intensa e grandine sono stati segnalati cornicioni a terra, alberi caduti, strade allagate, finestre e auto rotte dalla grandine. I Vigili del Fuoco erano impegnati nelle attività di messa in sicurezza dopo le forti piogge quando la tregua è terminata e ha ripreso a piovere con insistenza. La Protezione Civile ha lanciato l’allerta di livello arancione (rischio moderato) per i possibili temporali nella notte.

Cambiamento climatico

Sono in molti a parlare di maltempo, eppure gli eventi estremi sono un segnale ormai palese, secondo gli esperti, del cambiamento climatico. L’estate 2023 vede alternarsi caldo torrido, da record (che potrebbe aver ucciso un neonato) ed eventi temporaleschi di grave entità, con alluvioni e frane annesse.

Oltre l’Italia (dove un uomo è stato colpito da un fulmine) sono rimasti colpiti dal maltempo estremo anche la Spagna, l’India dove una frana ha ucciso 16 persone, la Corea del Sud dove si contano 6 mila sfollati dopo una grave alluvione e tanti altri Paesi.